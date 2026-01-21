新世界據報趕於6月底前出售資產 涉本港核心物業 為達成全年270億銷售目標
彭博社引述消息報道，新世界（017）正尋求於6月底前財年完結前，出售最少一項資產，包括香港的核心資產，旨在達成全年270億元的銷售目標，並產生正現金流。新世界對報道不作回應。
分析料資金缺口逾80億元
報道指，新世界於最近的投資者會議上表示，正努力於本財年實現正現金流，並加快資產處置，以填補數十億美元的缺口。該集團未有披露具體的資產或交易規模，部分投資者則估計，資金缺口或80億港元以上。
投資者對港核心資產反應冷淡
報道引述消息人士又指，新世界傾向出售位於香港一項核心資產，但投資者反應較冷淡，阻礙其剝離其他項目的計劃。
早前彭博報道指，新世界潛在出售的資產包括瑰麗酒店集團，亦曾考慮出售內地的杭州、深圳及上海的K11項目。報道指出，新世界出售資產進展緩慢，主要在估值方面有分歧，包括旗下K11 Art Mall洽售討論超過一年，機場11 SKIES項目亦未與機管局就相關安排達成共識。
上年度率先實現正現金流
新世界截至去年6月底的上個年度，成功達成260億元物業銷售目標，並率先達成現金流轉正，遂於今年度的銷售目標調升至270億元。目前該集團持續推進「減債七招」，並維持業務如常運作。
