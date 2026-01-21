馬斯克轟ChatGPT誘導自殺 Altman反擊自動駕駛更致命

Tesla行政總裁馬斯克繼早前入稟法院要求OpenAI及其合作夥伴微軟賠償最多約1,340億美元（約1.05萬億港元）後，與OpenAI創辦人Sam Altman的爭拗持續升級，兩人在社交平台上發表了一系列激烈的帖文，其中馬斯克炮轟ChatGPT誘導自殺，Altman則反擊自動駕駛更致命。

ChatGPT與9宗死亡事件有關

綜合媒體報道，馬斯克對於社交平台上一篇關於ChatGPT的帖文作出回應時，寫上「不要讓你的親人使用ChatGPT」。該篇獲轉發的帖文提到，ChatGPT已證實與9宗死亡事件有關，其中5宗據稱是由於其互動導致自殺身亡，受害者包括青少年和成年人。

Altman其後很快作出回應，承認營運一個擁有近十億用戶的AI平台挑戰巨大，並稱「有時你們抱怨ChatGPT限制太多，但遇到類似情況又説它太寬鬆。近十億人都在使用它，其中一些人的精神狀態可能非常脆弱，我們會繼續盡最大努力把事情做好，也深感責任重大，必須做到最好，但這些都是悲劇性的複雜情況，理應得到尊重」。

逾50人死於與自駕相關事故

同時，Altman亦批評Tesla的自動駕駛技術不安全。他表示，已有超過50人死於與自動駕駛相關事故，自己只坐過一次配備這種裝置的車，而且是很久以前的事，「但當時第一個反應就是Tesla推出這種裝置遠非安全之舉」。

此外，他表示「Grok的一些決策，我就不多說了」，又稱馬斯克將「每項指控都等同於認罪」這句話理解得太遠了。

報道提到，Tesla自動駕駛技術的安全隱患一直是多宗過失致死訴訟的核心，其中包括一宗2019年發生在佛羅里達州的車禍，該車禍導致一名22歲女子死亡，陪審團更認定Tesla對車禍負有33%的責任，並判給原告3.29億美元的賠償金。

