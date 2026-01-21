黃仁勳擬月底訪華 或成Nvidia關鍵時刻
更新時間：12:04 2026-01-21 HKT
發佈時間：12:04 2026-01-21 HKT
據彭博報道，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳計劃1月下旬前往中國，努力為公司開拓人工智能晶片的關鍵市場。
未知會否與高級官員會面
報道引述消息指，黃仁勳將在農曆新年假期前到中國參加公司聚會，並預計將訪問北京，但目前尚不清楚會否與中國高級官員會面，其行程亦有可能根據會面安排而進行調整。
報道提到，黃仁勳這次訪華是他每年這個時候的例行行程，亦是對英偉達來說的關鍵時刻，因美國早前已放寬對H200晶片出口到中國的規定，但中國政府官員正在決定允許進口多少晶片。
