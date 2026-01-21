深圳京東MALL獲港人青睞 包括體檢中心 推多項優惠吸客 擬年內攻港 首店落戶灣仔

京東（9618）旗下深圳門店近年甚受香港顧客青睞，京東MALL、健康體檢中心及七鮮超市的港客流量持續穩定，集團更公布計劃今年將京東MALL拓展至香港市場，正籌備在灣仔開設京東MALL香港首店，料佔地兩層，面積約三萬平方呎，進一步深耕港人消費需求。

攻港停不了 京東MALL首店落戶灣仔 料設電競、烘焙咖啡、智能家居體驗區 冀成科技消費新地標

10部咖啡機有3部由港客購買

京東MALL咖啡機專區導購透露，來店顧客中港客佔比達五、六成，每售出10部咖啡機即有兩、三部由港客購買，烘焙、電競等30多個主題體驗區亦常見港客身影。目前京東MALL在全國累計開設26家門店，店內不乏價值逾百萬元的高端電視等商品。

點擊睇深圳京東MALL環境：

京東健康體檢中心護理部護士長表示，周末經常有港客單獨或以企業團隊方式到訪體檢。中心企業團體客戶佔比70%，個人客戶佔30%，每單體檢均價逾2,000元（人民幣，下同），周末最大接待量可達150至180人，性價比與體驗感獲港客認可。

鮮奶及酸奶等最受港客歡迎 一周現金消費20萬

深圳七鮮超市副店長則指，港客在超市客流中平均佔比15%，周末高峰期升至20%，鮮奶、酸奶、24小時鮮菜等近50款計價商品最受港客歡迎，隨春節臨近港客人流逐步攀升。該店曾是全國現金流水最高的門店，港客過往一周現金消費約20萬元，現隨支付方式多樣化，現金使用量已減少。

深圳七鮮超市副店長則指，港客在超市客流中平均佔比15%，周末高峰期升至20%。

京東在福田及深圳灣口岸安排免費接駁巴士，接送港人到深圳京東七鮮超市及京東MALL。（京東港澳FB圖片）

為進一步便利港人，京東香港宣布周末開通福田口岸免費直通巴士，接送港人北上逛京東Mall、京東體檢中心、七鮮超市等場所，參與者可享超過800元禮包及離境退稅等福利，打卡可換領優惠券或嘉年華門票。

相關文章：京東香港啟動幸福家計劃 主打公屋「千幾蚊包哂全屋家電」 1件免費送貨

延伸閱讀：深圳京東MALL退稅條件及要求

港人於深圳京東MALL除可以免費實試每款電器或潮玩數碼產品外，於現場購買產品並符合相關條件，即可享離境退稅服務。

包括外國人或港澳台旅客，在內地連續居住不超過183日； 同一境外旅客，須於同一日在京東MALL購物，且購買的退稅物品金額達人民幣200元或以上； 購買的退稅物品須為未拆封、未啟用或未消費； 退稅物品購買日距離離境日不超過90日； 境外旅客離境日距離最後入境日未超過183日； 所購買退稅物品須由境外旅客本人隨身攜帶或隨行托運出境。

退稅步驟及辦理地點：

退稅方法亦非常簡單，港人在京東MALL購物後，即可攜同產品單據、個人身份證件或護照，到3樓的服務中心櫃枱辦理退稅申請，成功申請後職員會簽發一張退稅申請單。但要注意，正式的退稅手續並非在服務中心完成，而是要到「退稅辦理點」辨理，分別位於深圳寶安國際機場、蛇口港、深圳灣口岸、福田口岸、羅湖口岸及文錦渡口岸。顧客保留退稅申請單及物品發票，於離境時到以上退稅點辦理海關驗證，即可辦理退稅申請。

京東MALL