京東香港啟動幸福家計劃 主打公屋「千幾蚊包哂全屋家電」 1件免費送貨

京東（9618）旗下京東香港宣布，推出大型社區支持項目「幸福家計劃」，針對公屋居民布置業居預算有限、採購分散的痛點，主打「千幾蚊包哂全屋家電/家居」、「百幾蚊包哂全屋日用」的高性價比組合。

平台設公屋專區 贈最高300元即減優惠

京東香港指，特別上線「幸福家計劃」公屋專屬專區，精選貼合公屋戶型的組套商品，從廚房電器、生活家電到家居用品、日常消耗品，均按「全屋需求」打包配置，讓居民無需逐項比價，一次採購即可完成新家布置，大幅降低時間與金錢成本。有關專區亦設有公屋專屬優惠，用戶可享最高300元人民幣即減優惠。

家電30天內包退

京東香港又指，針對家電購買送貨難、安裝貴、售後煩的普遍困擾，為用戶提供一站式家電全鏈路保障，藉京東物流提供從集貨到配送的服務，且不收取任何上門費用，實現「自營家電1件免運費送貨上門」，同時在售後方面承諾「30天內包退、180天內有壞換新」。

免費巴士接送北上消費

另外，京東香港指，為滿足部分香港居民北上消費遊玩的需求，開通了「幸福家北上專線」，計劃每周末於福田口岸安排免費直通巴士，接送港人前往深圳京東MALL、京東體檢中心、七鮮超市等旗艦場所。

京東香港表示，參與者可獲得價值超過800元人民幣的吃喝玩樂專屬禮包，包括京東MALL數碼產品國家補貼和退稅、七鮮生鮮超市特價商品及到店禮、京東健康體檢中心免费體檢、京東外賣1元人民幣奶茶券。