莎莎上季營業額升13% 港澳同店增15% 旅客消費意欲好轉

商業創科
更新時間：17:44 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:44 2026-01-20 HKT

莎莎國際（178）公布，截至去年底的季度整體營業額11.59億元，按年增長12.5%。莎莎指出，隨著到訪香港及澳門的內地旅客量持續上升，港澳傳統旅遊區店舖，錄得比預期理想的增幅。

莎莎：傳統旅遊旺區銷情較預期理想

上季莎莎線下業務營業額9.52億元，按年增加12%。其中香港及澳門營業額8.52億元，按年多11.8%，同店銷售增長14.7%，每宗交易平均金額亦上升9.4%。莎莎指出，銅鑼灣、旺角及尖沙咀等傳統旅遊旺區的分店，銷情較預期理想，來自旅客的銷售明顯提升，顯示旅客的消費意欲有所好轉，其中訪港內地旅客光顧莎莎的佔比進一步增加。

至於東南亞線下營業額1億元，增長14%，莎莎指，將持續留意東南亞的業務表現，相信當地業務表現還有很大的優化及提升空間。

線上銷售增15% 向內地推廣正版正貨

線上業務方面，銷售額錄得2.07億元，增長14.9%，該公司指，繼續活躍於熱門社交平台，包括內地顧客常用的社交媒體，除了介紹產品及推廣優惠，更將莎莎「正版正貨」和「優質服務」的聲譽，進一步於線上渠道傳播及推廣，令莎莎會員數量持續增加。

截至去年底，莎莎共營運159間線下店舖，按季淨增2間，其中港澳門店維持84間。

