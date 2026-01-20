富衛香港新總部開幕 馬時亨：印證對港長遠承諾 「香港保險市場非常好」

富衛集團（1828）旗下富衛香港宣布，為配合其策略性業務增長，位於鰂魚涌太古坊的「富衛中心」（FWD Tower）正式成為富衛香港總部，並於今日舉行開幕典禮，標誌著公司進入業務發展的新里程。富衛集團董事會主席馬時亨表示，「富衛中心」的啟用印證富衛對香港作為國際金融中心的長遠承諾，以及對香港本地以至內地訪客業務前景的信心。

目標現有10市場市佔前三

馬時亨表示，「香港保險市場做的非常之好」，稱集團現時在10個市場發展業務，其中香港和泰國表現較好，並透露集團業績優於大市，未來目標在現有的十個市場中市佔率都可成為前三。他又指，新總部整合工作已穩步推進，計劃今年完成搬遷。

香港代理人數年均增約10%

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅指，香港代理人數過去年均增約10%，目標將營銷隊伍從2024年底的4500人擴充至6000人，並對今年業務增長有信心。

技術投入方面，柳志堅指，集團每年在IT預算接近1億美元（約7.7億港元），贊助活動的預算亦逐年增加 。馬時亨補充說，將重點布局AI技術應用，用於優化客戶咨詢、產品說明及後台營運效率，但強調「AI不能取代人」，不會取代人際服務的溫度。

