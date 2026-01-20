Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獅騰拓跨境電商解決方案 正洽大品牌合作 稱內企出海意願強

商業創科
更新時間：16:54 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:54 2026-01-20 HKT

新加坡數碼商務平台營運商獅騰控股（2562）去年12月正式推出一個名為「ShopHK」的企業對企業（B2B）平台，提供跨境電子商務解決方案。該公司聯合創始人兼行政總裁戴可欣表示，目前正與大品牌洽談有關事宜，未來數個月將會嘗試與約200間香港公司洽談。她指出，香港公司出海的意願高，但部分與公司接觸的過程中，因複雜、平台費用等問題而「縮沙」；內地企業的出海意願比本地企業更強，可能因為內捲情況激烈，或更熟悉電商的運作。

尋求合適收購和併購機會

展望今年，她表示公司會繼續與東南亞大型品牌、中國國企和央企合作，尋求盈利增長；並將利用AI、優化執行；以及推動出海，在不同市場尋找生態系統合作夥伴。

她提及，公司會持續尋求合適的收購和併購機會，包括資產代幣化（Real-World Assets，RWA）、穩定幣等相關的公司。她提及，公司有意與一些RWA公司，聯同澳交所合作，將有意出海的公司所擁有的債券作融資工具，換取出海資金。被問及近期股價已回落不少，會否考慮回購股份，她回應不排除這個機會。

