老牌房企轉型AI醫療管理 夥酒店提供健康住宿 主席：必須對股東負責

在房地產市場低迷下，不少老牌企業尋覓轉型出路，在港上市的北大資源（618）亦主動求變，由過往主要在青島、杭州及重慶等13個城市發展房地產業務，轉向佈局醫療健康，發展以AI驅動的預防性健康管理。集團董事會主席黃啟豪接受《星島頭條》專訪時直言，跨界轉型固然困難，但這並不是臨時決定，而是一個順勢而為、提前佈局的過程；同時，從重資產轉向輕資產，亦是作為上市公司「必須對股東負責」的決定。

房地產放緩是客觀現實

談起房地產的過去，黃啟豪回憶道「那個時代是挺好的，國內增長比較快，政府也支持。」據介紹，北大資源做了十多年房地產業務，主要包括住宅、商業、商務、城市綜合體開發營運等，且曾於內地13個城市持有資產，包括青島、杭州及重慶等地的住宅與綜合體項目。

然而，近年整個房地產行業環境出現了明顯變化。他指出，增長放緩、政策調整、資本回報周期拉長，都是客觀現實。隨着城鎮化進程放緩，年輕人買樓意願下降、生育率低迷，住房剛需也在減弱，加上金融投資渠道多元化，令房地產市場不如以往。他坦言，「作為一家上市公司，我還是得對股東負責。」在意識房地產未來難以像過去般爆發式增長後，決定轉型尋找一個新行業。

2022年已埋下轉型種子

轉型的種子早在幾年前就已埋下，自2022年起，北大資源開始佈局醫療健康領域，並於2023年11月收購擁有近400年歷史的中醫品牌「葉開泰」，由此進入醫療大健康領域。隨着去年AI技術爆發，才明確「AI醫療」的路線。不過，黃啟豪指公司並未「一刀切」退出地產，而是逐步轉向，注重存量資產管理，並謹慎配置資本，同時將新增資源逐步導向更具長期確定性的新行業。

至於為何選擇AI醫療方向，他指「健康」是最長期的剛性需求，AI則是一個能夠放大醫療效率、改善服務體驗、提升可複製性的工具。如今醫療服務需求持續上升、人口老齡化、慢性病管理成為常態、傳統醫療模式在人力與效率上面臨瓶頸，因此AI與醫療結合是一個長期趨勢，而非短期概念。

轉型最大難題並非技術

跨界轉型固然困難，但他坦言最大難題並非技術，而是組織與思維方式的轉變。過去團隊是項目導向，做地產項目重資產、重執行，現在要轉向數據導向，做輕資產、做服務，很多員工一開始適應不了，要他們學習AI技術、轉變工作思路，是個漫長的過程。

因此，轉型需要很大的勇氣，近年持續學習的同時，公司亦經歷過重組。但他認為，團隊多年積累的項目管理經驗也是跨界優勢，不管是建樓還是健康項目，核心都是相通，「寧可慢一點，也要走在正確的方向上」。

盼打造高黏性健康管理

如今北大資源主打輕資產路線，不自建場地，而是輸出整套健康服務方案。黃啟豪指出，問診、賣藥都是一次性交易，「留不住客戶」，因此希望打造高黏性的預防性健康管理，其平台運作模式為用戶透過檢測獲取健康數據，由AI進行分析後，生成個人化報告；再由專業健康教練介入，提供飲食、運動及生活習慣調整方案，最後通過持續跟進，形成高黏性。

他續指，這種模式負債壓力小、回報率高且可複製性強，公司旗下ResoHealth健康平台去年底在杜拜落地，就與當地酒店合作，輸出整套健康住宿方案，包括營養餐、瑜伽課程及紅外線運動設備體驗等。

待模式成熟後帶回中港

長期保持運動的黃啟豪，自身也非常關注身體狀態。他反覆強調「防大於治」的觀念。在他看來，每個人最大的投資，就是自己的身體，「iPhone會疊代升級，人的身體也需要疊代」，而AI就是幫助人們精準了解身體狀況的工具。AI醫療的價值不在於「取代醫生」，而是輔助決策、長期健康管理，那些「關心自己身體、想活得更健康的人」便是其客戶。

展望未來，他計劃向更多國際酒店及企業客戶擴展，待海外模式成熟後，再將這套健康管理體系帶回香港和內地。隨著人們的健康自主權越來越強，他認為商業保險的需求也會大幅增加，屆時公司的健康數據體系，既能為保險公司提供支撐，也能為用戶提供更全面的健康服務。