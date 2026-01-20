煤氣公司引入管道巡檢無人機 員工稱大大節省時間

煤氣公司（003）表示，引入管道巡檢無人機，以檢測戶外高壓燃氣輸送管道，加快及精準掌握管道最新狀態。根據介紹，管道巡檢無人機具備激光氣體檢測功能，配以三維（3D）地形比對技術，可在空中沿管道路線進行監測，一旦發現氣體洩漏，便即時發出報告，隨即進行維修工程。

報告位置精準 提升維修效率

任職輸氣操作部系統維修組的陳廸奇（Dicky）指出，在未使用無人機前，煤氣公司的輸氣操作部人員除了需要到現場沿管道進行巡查外，亦需要最少每3個月沿著管道的「陰極防蝕設備」進行檢測，以進一步勘察地下管道狀態。他續指，每次颱風、黑雨等惡劣天氣後，工作人員更須到現場進行額外檢測，「背著大背包上山下山雖然辛苦，但並不困難，最難是在颱風或暴雨後的檢測」。

不過，自從引入管道巡檢無人機，大大節省工程人員上山巡查的時間，而且報告位置精準，提升維修效率。此外，如果需要修復管道，工作人員可用無人機先了解周遭環境，有助工程人員掌握叢林的狀況，減低進入叢林工作的風險。

稱響應新質生產力發展

另一方面，煤氣公司助理總經理—輸氣操作許庭茵亦指，以往進行管道檢查，每次需要3位工程人員一組，以川龍至大欖一段路線為例，在山上沿管道步行檢查約需16小時，要分兩日進行完成，引入無人機令工程人員可以專注其他重要事項。

許庭茵表示，無人機計劃只是公司響應新質生產力發展的開始，「我們已計劃參與政府下一輪沙盒計劃，以實現約15公里的超視距操作的目標，屆時可把無人機巡查覆蓋整段共15公里管道，進一步提升檢測效率」。