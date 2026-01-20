Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果

商業創科
發佈時間：12:25 2026-01-20 HKT

逾30年歷史的海皇粥店去年5月全線結業，創辦人之一蕭楚基被債權人入稟呈請破產。蕭楚基昨日不反對下，被高等法院宣告破產。蕭楚基與拍檔的蔡汪浩聯手由紅磡一間小店，打拼至全盛時期逾30間店舖，遍佈全港。曾被譽為「粥王」的蕭楚基，最終以以破產收場。

90年代政府取締大排檔成商機

蕭楚基的創業故事可謂典型的香港奮鬥精神寫照，蕭楚基曾接受傳媒訪問，談起創業源起，他說自己是潮州人、喜愛食粥，但上世紀90年代，粥店環境普偏欠佳，通常開在大排檔、街市；他又留意到政府開始取締大排檔，於是看準時機，決心開設「現代化粥店」，為累積創業資本，他曾經「一日打3份工」，包括物管、地產中介及的士等多個行業。到了1992年，他與拍檔蔡汪浩終於在紅磡馬頭圍道開設首間海皇粥店。他曾透露以「海皇」命名，全因粥與「水」相關，當年粥店亦習慣取「三點水」的名字。

「現代化粥店」模式顛覆傳統

他的「現代化粥店」概念成功打破傳統粥店的形象，包括引入開放式廚房，讓顧客可透過玻璃窗觀看師傅製作粥品的過程，提高透明度也增添顧客對食物安全的信任。同時，所有員工一律要穿著整齊制服，女員工還被他要求「搽唇膏」。另一創辦人蔡汪浩則引入了「五常法」管理，成為行業先驅，並著重培訓員工和品質管理。

蕭楚基又曾分享，創業之初他努力扭轉「粥只是早餐」的傳統想法，致力推廣粥品「一日三餐」也可以吃。而為了保持食物質素，他說海皇的中央廚房只負責準備配料，每間粥店也設有獨立廚房，即場煲粥及整油炸鬼。

曾任公職馬主 獲銀紫荊星章

海皇粥店成功打出名堂，高峰時期全線有逾30間分店，蕭楚基個人亦擔任多項社會服務及公職，包括曾任香港話劇團理事會主席、撲滅罪行委員會委員、廉政公署貪污問題諮詢委員會委員等多項公職。2024年，他因在懲教工作及撲滅罪行計劃上的貢獻獲頒銀紫荊星章。除公職外，蕭楚基亦是知名馬主，養過「豐衣足食」、「及時取勝」、「精簡最好」等馬匹屢創佳績。

疫情要求員工「八折支薪」

近年香港餐飲先後受新冠疫情及北上消費潮衝擊，海皇粥店也不例外，其分店數目在疫情期間逐漸減少，更被揭發向員工發出「八折支薪同意書」，當時海皇稱受社會運動及疫情影響，分店營業額大幅下跌，要求員工接受減薪，否則會按既定程序辦理離職，引起爭議。另外在2024年8月，海皇灣仔莊士敦道分店因拖欠租金及管理費被業主入稟，要求交吉舖位並追討約81.3萬元欠款。

海皇兩位創辦人曾嘗試救亡，包括2024年10月曾推出三日「全港首間粥店放題」，以10元讓顧客在45分鐘內任食瑤柱白粥和油器，一度吸引市民排隊光顧，不過仍無力扭轉困局。

海皇粥店2025年5月宣布全線結業。
結業聲明稱消費飲食模式改變

2025年5月，海皇粥店突然宣布全線結業，蕭楚基和蔡汪浩當時發聲明表示，自疫情以來已動用逾3,000萬元私人資金填補公司虧損，甚至連唯一的居所都已賤賣，已「用盡一切方法嘗試挽救公司」，又指深信香港由治及興的過程能令生意有所增長，但無奈香港消費及飲食模式持續改變， 虧損無法改善而無奈結束。其聲明又提到，不少分店的租金在疫情後不減反增，以灣仔分店為例，月租由21萬元增至27萬元，增幅達近三成。此外，其他股東紛紛退股，最終他們「無奈聽從會計師建議清盤結業」。

他們當時又否認是「無良僱主」，強調在33年經營期間一直準時發放工資及福利。不過，海皇國際有限公司、蕭楚基及另一創辦人蔡汪浩涉嫌拖欠10名員工薪金共逾56萬元，面臨99項傳票控罪。其中，公司已承認33項罪名，被罰款共6.6萬元，須於半年內支付。

