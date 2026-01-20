Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拼多多據報遭內地加強調查 涵蓋欺詐性交付到稅務問題

商業創科
更新時間：11:32 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:32 2026-01-20 HKT

據彭博引述消息報道，拼多多員工與監管機構發生肢體衝突後，內地擴大了對該公司的調查範圍，最近幾周已從各個機構派出100多名調查人員前往該公司位於上海的總部。拼多多（PDD）在美股上周五收報106.76美元，已連跌6個交易日，今年以來則累挫近6%。

曾與市監總局發生肢體衝突

報道指出，由國家市場監督管理總局（SAMR）和國家稅務總局（STA）等機構人員組成的特別調查小組，已進行了廣泛的現場檢查。部分原因是上月拼多多員工與市監總局檢查人員發生肢體衝突，而調查內容涵蓋了從欺詐性交付到稅務問題等一系列涉嫌不當行為。

影響農曆新年前行銷活動

報道又指，此次審查導致拼多多於農曆新年前的行銷活動放緩，正在進行的專案也因此延期，因為員工們正在為進一步的檢查和面談做準備，對拼多多而言可謂雪上加霜，因該公司曾在去年11月發出警告，隨著競爭對手阿里巴巴（9988）和京東（9618）加大施壓，在中國這個競爭激烈的市場增長率正在放緩。

