百度夥AutoGo於阿布扎比展開全無人駕駛商業化營運 擬拓展更多區域

百度（9888）宣布，旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑，與K2集團旗下阿聯酋自動駕駛出行公司AutoGo，已在阿布扎比正式啟動全無人駕駛商業化營運，是蘿蔔快跑首次在海外推出面向大眾的全無人駕駛出行服務。當地居民和遊客在本月17日起，已可透過AutoGo App呼叫蘿蔔快跑全無人駕駛車輛，服務率先從亞斯島（Yas Island）開始，並計劃逐步拓展至阿布扎比更多區域。

業務初期服務範圍涵蓋阿布扎比休閒娛樂中心亞斯島，該處現已被指定為全無人駕駛運營的許可區域。用戶下載AutoGo應用程式，即可呼叫一輛沒有駕駛員的車輛，親身體驗無人駕駛出行。

目標覆蓋阿布扎比全國

百度指，在亞斯島正式上線後，該服務將按計劃於阿布扎比各區域逐步擴展，首批擴展區域包括Reem島、Al Maryah島與Saadiyat島，未來將陸續擴展至更多區域，最終目標是在整個阿布扎比酋長國實現全面覆蓋。

百度：數月內啟動業務 證技術成熟

百度智能駕駛事業群歐洲及中東地區總經理張亮表示，是次合作從簽署合作協議，到短短數月內實現面向公眾的全無人駕駛營運，是一項里程碑，該執行速度展現蘿蔔快跑在技術上的成熟度、合作夥伴在營運方面的強大能力，以及本地監管機構的堅定支持。

蘿蔔與AutoGo擬年內車隊擴至數百輛

﻿蘿蔔快跑與AutoGo的合作始於去年3月，當時雙方宣布計劃建苛阿布扎比規模最大的全無人駕駛車隊，在此基礎上，雙方於去年11月中旬，取得阿布扎比首批全無人駕駛商業營運許可，並簽署下一階段協議，預計於2026年年內將車隊規模擴大至數百輛。

該集團指，蘿蔔快跑未來與AutoGo將持續擴大全無人駕駛商業出行服務，服務更多用戶，推動阿布扎比實現智慧城市願景。

蘿蔔快跑自動駕駛總里程至今超過2.4億公里，其中全無人駕駛里程突破1.4億公里。截至2025年10月底，蘿蔔快跑的全球覆蓋城市數量已達到22個，每周平均全無人自動駕駛營運訂單超過25萬張，全球累計服務單量超過1,700萬張單。