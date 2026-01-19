Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界曾急升逾兩成 鄭家純稱周企作為母公司 冀創造「雙贏」交易

商業創科
更新時間：14:32 2026-01-19 HKT
發佈時間：14:32 2026-01-19 HKT

新世界發展（017）近日股價表現強勢，今日更一度急升逾兩成至11.57元；暫報11.28元，續升逾18%。集團母公司周大福企業主席鄭家純接受本地傳媒訪問時表示，周企作為新世界母公司，將持續追求能創造「雙贏局面」的交易，並指這絕非空談，將秉持機構投資者的紀律，但作為家族辦公室，則秉持「鄭氏家族哲學」，而不是傳統的投資手冊。

市場關注周大福企業對新世界債務的取態，但鄭家純未有在訪問中談及相關情況。不過，他指周企始終堅持正確的投資方式，又指「市場會波動，機會會來臨，資金總會流動，始終相信被投資企業的專業團隊，並專注於長期培育及複合增長，以確保穩健持續的增長」。

退出投資時不應該「賺盡一份一毫」

談到退出投資時，他說不應該追求「賺盡一份一毫」，而是要確保投資能為社區產生正面影響，讓投資的企業變成更好企業，員工能置身更好的職場。

鄭家純又以投資澳洲發電商及能源公司Alinta Energy為例，說明其投資哲學的實踐。周企於2017年以40億澳元收購Alinta Energy，並早於2023年開始從投資中獲利，而上月在新加坡上市的勝科工業則公布以65億澳元收購Alinta Energy。他認為，退出Alinta Energy不僅帶來豐厚回報，而且買家願意出價及預期未來資產還有很大升值空間，體現出「雙贏局面」的交易。

