滙豐、中銀及渣打歡迎金管局CargoX項目建議報告 有望革新貿易融資

金管局今日（19日）發表《CargoX項目建議報告》。滙豐環球貿易方案部亞洲區主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，報告由金管局與業內專家緊密合作完成，當中清晰勾勒出路線圖，將引領項目及參與機構共同開拓貿易融資的未來。

滙豐：有助中小企獲融資資金

滙豐Global Trade Pulse貿易調查報告顯示，超過三分之一的香港企業認為，獲取量身定制的貿易融資方案，在應對複雜多變的貿易環境時帶來最大幫助，而此項調查結果正正突顯CargoX項目的意義和潛力，有望革新貿易融資流程，尤其有助資源有限的中小企獲取融資資金。

高雅德指出，去年滙豐使用港口社區系統上的數據，成功完成CargoX試行交易，展現出物流數據在優化貿易融資方面的作用，能有效簡化程序，令整體流程更為暢順，未來將繼續與數據提供方探索更多元化的應用實例，建立更普及和高效的環球貿易生態圈。

中銀：推動數碼化及跨境交易

中銀香港交易銀行部副總經理俞陳平表示，報告突出Cargox項目對推動本港貿易融資轉型升級的重要作用，為推動貿易流程數碼化、提升跨境交易效率提供清晰指引。該行提到，自項目啟動以來，完成了首批利用港口社區系統（PCS）數據的試點業務，驗證中醫藥材及食品進口等不同場景下貨運物流及進出口報關等數據在貿易業務中的應用。

俞陳平又指，中銀香港將持續推動貿易業務創新及數碼化升級，積極與政府、業內專家及主要持份者緊密溝通，依託開放生態和政策協同不斷拓寬數據交流合作，發揮貿易專業服務優勢，構建更加現代化、數碼化的貿易融資方案，為企業貿易發展提供更強有力的金融支持，共同建設具備全球競爭力的本港數碼貿易生態圈，鞏固香港國際貿易和金融中心地位。

渣打：促進貨運物流數據應用

渣打香港首席營運總監兼香港行政總裁辦公室總經理紀鷺禧則表示，該行圍繞數據、基建、互聯三大策略支柱提出共20項建議，促進貨運物流數據應用，加快貿易融資數碼化，協助更多企業（尤其是中小企）以便捷的方式獲取融資擴充業務，推動實體經濟發展。

渣打將繼續與金管局及其他持份者緊密合作，積極配合發展路線圖的建議，落實概念驗證項目，共同構建嶄新的貿易融資方案；憑藉集團在內地和東盟完善的業務網絡，致力促進跨境數據流通，協助企業「出海」探索新興貿易走廊的機遇，促進香港發展為領先的貿易融資中心，進一步鞏固國際金融中心地位。