微盟推「AI試衣」 搭載阿里通義千問大模型 具智能穿搭推薦能力
更新時間：12:02 2026-01-19 HKT
發佈時間：12:02 2026-01-19 HKT
微盟（2013）近日啟動「AI試衣」解決方案內測。據悉，該AI應用搭載阿里通義千問大模型，結合微盟自研技術，讓消費者只需在品牌商城上傳個人照片，即可實時預覽服裝搭配，實現所見即所得的沉浸式購物體驗。
可還原真實試穿效果
據悉，微盟「AI試衣」解決方案核心能力搭載了阿里通義千問大模型、整合了微盟自研的服裝商品識別模型和深厚的行業know-How，擁有「還原真實試穿效果」、「智能穿搭推薦」等組合能力。
除了服務消費者外，微盟亦計劃將此方案賦能B端零售客戶，未來將旗下的導購AI助理與AI試衣能力打通。AI導購可洞察用戶需求，並根據季節、材質和穿衣風格進行智能推薦。
