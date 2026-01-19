Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國產電動車不再單靠低價拓市場 香港成出海的「試金石」

商業創科
更新時間：09:25 2026-01-19 HKT
發佈時間：09:25 2026-01-19 HKT

本港汽車生態日益豐富，上月舉辦的香港汽車博覽吸引逾16萬人次，創新高。主辦方國際車展（香港）聯合創始人歐陽嘉敏表示，隨着國產汽車多款車型來港，填補細分市場的空缺，本港電動車定位漸漸從出行工具，轉向生活品味的象徵，吸引更多年輕及女性車主。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，香港成為汽車出海的「試金石」，國產汽車品牌以往單純靠低價打入新市場，但現時已經透過科技含量、性能等吸引車主，相信未來電動車生態將更關注車輛的配套服務品質。

歐陽嘉敏表示，以往觀展者結構約八成是男性，現時已更多元化，包括女性比例提升，亦吸引了不少旅客及不買車的車迷。她續指，國產電動車加緊在香港布局，無形中推動了車主對品味的追求，留意到本港汽車生態圈已不止追求智能化、高性價比，更趨向個性展示，相信外觀改裝市場已出現龐大需求。

今屆汽車博覽推廣改裝車文化

香港汽車博覽這屆同場引入「東京改裝車展」，推廣改裝車文化。

東京改裝車展事務局局長福井潤一指出，目前改裝車圈子仍以傳統油車為主，但在繼承傳統的前提上，對電動車改裝還是有很大的探討空間。

