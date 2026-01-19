Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費

商業創科
中國移動香港（CMHK）的「一咭兩號」服務於2025年年末暫停接受新申請後，已於2026年元旦恢復。該公司回覆查詢時表示，業務「經過前期業務調整，現已恢復」，客戶可前往門市辦理。不過，此前的暫停原因並未詳細說明，僅稱屬「業務調整」，引發市場多方猜測。

用滿一年才可申請「一咭兩號」

服務恢復後，CMHK同步實施了新的申請政策。根據新政策，所有「一咭兩號」服務均需額外月費18元。此外，月費低於149元的客戶，必須在網滿一年方可申請，但毋須預繳；月費149元或以上的客戶，則視乎在網時間，需預繳1,600元至2,900元不等，分11至20期回贈。此外，「一咭兩號」回贈不能叠加購買手機回贈。換言之，如果客戶有買機回贈，要用滿一年才可以申請「一咭兩號」。

3香港曾配合打擊網絡騙案

這並非香港首次有電訊商暫停「一咭兩號」服務。3香港旗下針對旅客的「國際萬能卡」於2023年底，曾接獲內地營辦商通知，為配合打擊網絡騙案，其「一咭兩號」服務暫停撥打電話與發送短訊功能，僅保留數據、接聽及接收短訊服務。當時分析指出，受影響的主要是採用「虛擬手機號碼」的舊款儲值卡，而需月費的實體號碼「一咭兩號」服務並未受影響。

門店職員：與實名認證系統有關

此次CMHK暫停服務的原因眾說紛紜。有門店職員向客戶透露，暫停與內地實名認證系統問題有關；另有說法則指內地號碼涉詐騙風險，公司為防範而暫停。對此，CMHK僅以「業務調整」回應，未說明具體技術或安全原因。

學者：收費因分攤「合規成本」

聖方濟各大學創業培育中心副總監葉文瀚分析，收18元月費反映電訊商需分攤「合規成本」，包括系統升級及強化實名制監管。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦認為，加費可能源於大灣區發展下，用戶需求激增及號碼資源調配壓力。
 

