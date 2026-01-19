國產電動車來港互相較量 入門車10萬元搶客 比亞迪拒打價格戰：香港要鬥服務

香港汽車市場大洗牌，2025年新登記電動車當中，國產比例首次過半，同時亦伴隨內部競爭。有來港出海車企表示，在搶奪右軚市場份額中，會選擇與同為國產的品牌鬥平；對此龍頭比亞迪（1211）香港乘用車營運總監張景榮受訪時表示，近年港人大幅認可有實力的內地汽車品牌，已對售後服務質素有期望，行業商業模式趨成熟，該企將以加強品牌信譽方式迎競爭，不打價格戰。

國產電動新車去年市佔率過半 排名洗牌

國產電動車品牌去年加速來港，運輸署數據顯示，2025年新登記電動車中，中資車企已佔56%，較2024年的35%大幅增長，當中比亞迪更超越特斯拉成銷量冠軍。去年十大新登記的電動車品牌中，國產車企亦佔據七席。

不少國產電動車品牌在香港崛起，開始參與價格競爭，其中「造車新勢力」去年內地銷量奪冠的零跑汽車（9863）亦已在香港布局，最平車型早鳥價低至9.99萬元，挑戰本港一手車售價下限，料於今年陸續交付。

零跑T03入門車型去年來港，低至10萬元以下，市場部經理透露，意外錄得可觀訂單量。

零跑主打平價 專注與國產同業競爭

零跑一名市場部經理表示，旗下車輛主打性價比及高端配置，在香港亦會視國產品牌為競爭對手，而非國際品牌，主要由於客戶群往往與國內同業重疊，正爭奪平價入門汽車份額。該名經理稱，零跑為了右軚市場已重新設計座駕系統，「不是單純調換左右」，又指出其不足10萬元的車型意外暢銷，「是家裏給孩子買的第一台車，也有事業起步的年輕人」，目前已累計可觀訂單量。

本港十大首次登記電動車品牌：

2025年 2024年 品牌 數量 品牌 數量 BYD（比亞迪） 9,759 Tesla（特斯拉） 9,556 Tesla（特斯拉） 9,193 BYD（比亞迪） 5,819 Zeekr（極氪） 2,970 BMW（寶馬） 3,429 GAC Aion（廣汽） 2,014 Mercedes-Benz（平治） 2,331 Xpeng（小鵬） 1,995 Maxus（上汽） 2,055 BMW（寶馬） 1,636 Smart（吉利與平治） 1,486 MG（上汽） 1,257 MG（上汽） 1,212 Smart（吉利與平治） 1,233 Zeekr（極氪） 697 Mini（寶馬） 832 Denza（比亞迪） 574 Denza（比亞迪） 797 Hyundai（現代） 568

比亞迪張景榮：港市場成熟 對售後有期望

面對行業競爭，已進軍香港市場逾15年的比亞迪，表明無意參與價格戰，張景榮指出，來港銷售的國產汽車性價比普遍較高，未必能藉減價取得可持續的優勢，現時消費者更看重汽車功能及售後服務。

他解釋，由於電動車產業的技術不斷提升，支持者往往關注能否持續改善駕駛體驗，因此該集團會提供免費系統升級與換電，未來亦在本港以至全球銷售網絡，提升售後服務質素，「我哋只會加配件、加服務應對競爭，如果標榜價格反而令消費者失望，驚降低質素」。

比亞迪香港乘用車營運總監張景榮指出，市民對國產電動車的態度，從抗拒、憂慮，到安心、喜歡，只是短短幾年的變化。

近年國產形象大改觀 「幾年內抗拒變喜歡」

對於出海成績，張景榮表示，去年比亞迪在港取得新登記電動車品牌冠軍，主要是市民近年對內地汽車形象大大改觀，「三年前仲有客戶試車一聽到係中國品牌，即刻閂門走，但呢幾年好快由抗拒、憂慮、會考慮，到接受、安心同喜歡。」他當中提及，比亞迪的電池安全技術，以及用家口碑，均大大緩解以往的憂慮。

車企來港出海可證實力

張景榮亦樂見多個國產品牌來港，推動電動車漸成主流，並認為內地車企出海到香港，其意義在於取得「國際認證」，當在本地驗證其銷售模式成功，便可對外證明有能力從芸芸國內同業中突圍而出，有助加強其他海外市場的布局。

