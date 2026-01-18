容百科技與寧德時代1200億訂單涉誤導 遭中證監立案調查

鋰電池材料公司容百科技早前宣布與電池龍頭寧德時代（3750）簽下1200億元（人民幣，下同）的千億大單，引起市場關注，同時引來上交所問詢。中國證監會表示，決定就該事件對容百科技立案調查，因其披露日常經營重大合同的公告涉嫌誤導性陳述，並稱下一步將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。

料未來三年資本支出約87億元

容百科技公告指出，目前該公司各項經營活動和業務均正常開展，立案調查期間公司將積極配合中證監的相關工作，並及時履行訊息披露義務。該公司披露，針對監管重點關注的合同履約能力，其解釋計劃通過投資併購、自建等方式大規模擴產；預計未來三年相關資本性支出合計約87億元，並擬通過銀行貸款、自有資金等方式滿足項目的資金需求。

容百科技：合同總金額自行估算

該公司早前指出，協議未約定採購金額，「1200億元合同總金額」是公司估算得出，但未提供估算依據。容百科技又指，為達成需求公司後續需要大規模擴產，而最終實際銷售規模需根據實際訂單簽訂時的原材料價格以及數量確定，銷售金額具有不確定性。