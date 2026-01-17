「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 

內地最大社區生鮮連鎖企業「錢大媽」母公司錢大媽國際控股日前向港交所遞交上市申請，憑藉「不賣隔夜肉」的獨特定位和獨創的「折扣日清」模式，這家始於東莞街市內的豬肉檔，12年間發展成為擁有近3,000間門店的生鮮零售巨頭，「錢大媽」品牌已深入內地及香港民心，但原來並不是姓錢，而是由廣東陽江籍的姐弟——馮衛華與馮冀生聯手創立，經過十多年時間由豬肉檔，變成估值130億元人民幣的生鮮食品企業。

弟弟馮冀生創出「不賣隔夜肉」

馮冀生2012年在東莞一個街市開設豬肉檔，針對生鮮行業尾貨損耗問題，他創新地推出「定時打折」的折扣日清模式，並喊出了「不賣隔夜肉」的口號，成功吸引消費者，但卻因為生意越做越好而惹怒其他檔主，受到抵制、趕出該街市。內媒報道指，馮冀生翌年轉戰深圳福田，開立第一間生鮮食品店，售的產品由豬肉拓展至禽肉、蔬菜、水產等，「錢大媽」的名字在此時誕生。

馮冀生2012年在東莞開設豬肉檔，「不賣隔夜肉」的口號。（網上圖片）

姐姐馮衛華賣樓加入弟弟生意

當門店開到第4家時，之前曾在佛山「八戒猪肉」擔任董事的姐姐馮衛華看到這盤生意的潛力，決定賣樓支持弟弟生意擴張。2014年5月，廣州錢大媽正式成立，馮衛華出任總經理，全面負責公司營運，她的加入對錢大媽發展有重大意義。

據招股文件介紹，馮衛華現年54歲，1992年7月在中國華南理工大學取得工業與民用建築工程專科學歷，曾於水電建設工程公司任職，2014年6月起，她作為廣州錢大媽總經理，一直全面負責公司的運營，帶領團隊實現區域擴張、數字化轉型及供應鏈優化等。

馮衛華2014年6月起出任廣州錢大媽總經理，成功助錢大媽迅速擴張。（網上圖片）

拓「標準化+強管控」加盟模式

內媒報道指，在馮衛華主導下，錢大媽建立了嚴格的加盟管控體系，從門店選址、裝修標準到人員培訓、貨品配送，都制定了統一規範。憑藉這種「標準化+強管控」的加盟模式，錢大媽迅速擴張。2015年開出百家門店，2018年門店數超千家，2020年更是翻倍至超2,000家。據招股文件，截至2025年9月30日，錢大媽門店網絡已包括遍布中國14個省、直轄市及特別行政區，共有2,938間門店，擁有1,754名加盟商。

截至去年9月底，錢大媽門店網絡已包括遍布全國，圖為香港一間門市。

「將店鋪開在消費者身邊」

馮衛華受訪時曾總結公司營商之道，透過「不賣隔夜肉」這句人人能聽懂的口號，讓錢大媽與「新鮮」關聯並烙印在消費者的腦海中。錢大媽創立的「折扣日清」模式，每天晚上7點起，門店所有商品開始打折，每隔30分鐘增加一個折扣，直到晚上11點30分剩餘商品免費贈送，確保生鮮產品「當日出清」。

開店策略方面，她說；「我們利用社區地理位置優勢，將店鋪開在消費者身邊，縮短生鮮食材從產地到餐桌的距離。」錢大媽將店舖開在消費者500米生活圈內，提升購買便捷性。每個門店建築面積通常約為40至80平方米。

去年6月估值130億元人民幣

這一模式的成功使錢大媽2024年的整體GMV達到148億元，其中生鮮產品GMV達到135億元。據灼識諮詢資料顯示，以生鮮產品GMV計算，錢大媽連續五年在中國社區生鮮連鎖企業中位列第一。特別是在華南地區，公司已成為行業領導者，其GMV約為98億元，為第二大市場參與者的2.8倍。據去年6月底胡潤研究院發布的《2025全球獨角獸榜》，錢大媽位列全球693名，估值130億元人民幣。

弟前年底免費轉讓持股予姐

值得留意是，弟弟馮冀生原本是錢大媽的大股東，在2024年底，他以家族內部安排的理由，該其持股平台公司的股權，以零代價轉讓給姐姐馮衛華，自己從錢大媽退出。馮衛華持股增至50.65%，並擔任公司執行董事兼首席執行官。

