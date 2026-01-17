日媒調查「物理AI」競爭力 中國冠全球 百度、華為、騰訊包辦三甲
更新時間：15:13 2026-01-17 HKT
日經旗下週刊NIKKEI BUSINESS聯同美國知識產權資訊公司LexisNexis，對「物理AI」領域全球競爭力進行調查。按專利申請國家和地區的綜合實力排名，中國位居世界第一，美國以些微差距緊隨其後。
按公司或機構排名，中國科技巨頭百度（9888）、華為和騰訊（700）分別佔據前三名，中國平安（2318）亦憑專利數量的優勢位列第六。
三星、英偉達排第四及第五
排名第四及第五位是韓國三星電子及美國的英偉達。報道指，在專利質素方面，中國公司仍落後於英特爾、英偉達和Alphabet等美國公司。不過，華為已接近美國企業的水準。
該調查以「機械人技術」、「機器學習」、「AI」相關的有效專利為基礎，綜合考量專利數量與品質，作為總資產價值計算出「綜合得分」。
物理AI相關專利的綜合實力
|排名
|公司/機構名稱
|得分
|1
|百度 (中國)
|4126
|2
|華為 (中國)
|3645
|3
|騰訊 (中國)
|3043
|4
|三星電子 (韓國)
|2734
|5
|英偉達 (美國)
|2154
|6
|中國平安保險 (中國)
|1891
|7
|英特爾 (美國)
|1543
|8
|LG電子 (韓國)
|1393
|9
|Alphabet (美國)
|1325
|10
|中國科學院 (中國)
|835
|
來源：日經新聞
得分以「機器人技術」、「機器學習」及AI相關的有效專利為基礎計算得出，截至2025年12月18日
