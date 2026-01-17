日媒調查「物理AI」競爭力 中國冠全球 百度、華為、騰訊包辦三甲

日經旗下週刊NIKKEI BUSINESS聯同美國知識產權資訊公司LexisNexis，對「物理AI」領域全球競爭力進行調查。按專利申請國家和地區的綜合實力排名，中國位居世界第一，美國以些微差距緊隨其後。

按公司或機構排名，中國科技巨頭百度（9888）、華為和騰訊（700）分別佔據前三名，中國平安（2318）亦憑專利數量的優勢位列第六。

三星、英偉達排第四及第五

排名第四及第五位是韓國三星電子及美國的英偉達。報道指，在專利質素方面，中國公司仍落後於英特爾、英偉達和Alphabet等美國公司。不過，華為已接近美國企業的水準。

該調查以「機械人技術」、「機器學習」、「AI」相關的有效專利為基礎，綜合考量專利數量與品質，作為總資產價值計算出「綜合得分」。

物理AI相關專利的綜合實力