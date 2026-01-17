Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日媒調查「物理AI」競爭力 中國冠全球 百度、華為、騰訊包辦三甲

商業創科
更新時間：15:13 2026-01-17 HKT
發佈時間：15:13 2026-01-17 HKT

日經旗下週刊NIKKEI BUSINESS聯同美國知識產權資訊公司LexisNexis，對「物理AI」領域全球競爭力進行調查。按專利申請國家和地區的綜合實力排名，中國位居世界第一，美國以些微差距緊隨其後。

按公司或機構排名，中國科技巨頭百度（9888）、華為和騰訊（700）分別佔據前三名，中國平安（2318）亦憑專利數量的優勢位列第六。

三星、英偉達排第四及第五

排名第四及第五位是韓國三星電子及美國的英偉達。報道指，在專利質素方面，中國公司仍落後於英特爾、英偉達和Alphabet等美國公司。不過，華為已接近美國企業的水準。

該調查以「機械人技術」、「機器學習」、「AI」相關的有效專利為基礎，綜合考量專利數量與品質，作為總資產價值計算出「綜合得分」。

物理AI相關專利的綜合實力

排名 公司/機構名稱 得分
1 百度 (中國) 4126
2 華為 (中國) 3645
3 騰訊 (中國) 3043
4 三星電子 (韓國) 2734
5 英偉達 (美國) 2154
6 中國平安保險 (中國) 1891
7 英特爾 (美國) 1543
8 LG電子 (韓國) 1393
9 Alphabet (美國) 1325
10 中國科學院 (中國) 835

來源：日經新聞

得分以「機器人技術」、「機器學習」及AI相關的有效專利為基礎計算得出，截至2025年12月18日

 

