AI編程初創Replit據報融資4億美元 估值增三倍至90億美元

彭博引述知情人士報道，人工智能編程初創公司Replit將完成一輪新融資，其估值（包括籌集的資金）將增長至90億美元，約為之前的三倍。

據報該公司正在進行深入討論，計劃籌集約4億美元的資金。總部位於多倫多的成長階段風投公司Georgian預計將領投此輪融資。該公司去年9月籌集了2.5億美元資金，估值達30億美元。其投資者包括Amex Ventures、Google的AI Futures Fund和彭博風投部門Bloomberg Beta。

Replit為被稱為「氛圍編程(vibecoding)」領域的領導者，該公司開發的工具允許專業開發者和新手使用AI編寫和調試軟件。Replit在2024年推出了一個AI代理，它不僅能編寫代碼，還能部署軟件應用程式，是首批推出此類工具的公司之一。

新AI代理支援手機上寫App

Replit日前發布了其代理的新版本，允許用戶只需描述他們希望應用程式實現的功能，就能在Android和iOS上構建移動應用程式。它又可以幫助用戶以最少的努力將軟件發布到應用商店。Replit表示，用戶可使用該工具構建移動遊戲、個人生產力產品和移動商店等應用程序。

不過，Replit亦面臨著其他初創公司，甚至大型科技公司的激烈競爭，OpenAI、Anthropic和微軟均提供AI工具來簡化軟件開發流程；另一家AI編程初創公司Cursor最近的估值達到293億美元。