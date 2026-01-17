Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI編程初創Replit據報融資4億美元 估值增三倍至90億美元

商業創科
更新時間：14:35 2026-01-17 HKT
發佈時間：14:35 2026-01-17 HKT

彭博引述知情人士報道，人工智能編程初創公司Replit將完成一輪新融資，其估值（包括籌集的資金）將增長至90億美元，約為之前的三倍。

據報該公司正在進行深入討論，計劃籌集約4億美元的資金。總部位於多倫多的成長階段風投公司Georgian預計將領投此輪融資。該公司去年9月籌集了2.5億美元資金，估值達30億美元。其投資者包括Amex Ventures、Google的AI Futures Fund和彭博風投部門Bloomberg Beta。

Replit為被稱為「氛圍編程(vibecoding)」領域的領導者，該公司開發的工具允許專業開發者和新手使用AI編寫和調試軟件。Replit在2024年推出了一個AI代理，它不僅能編寫代碼，還能部署軟件應用程式，是首批推出此類工具的公司之一。

新AI代理支援手機上寫App

Replit日前發布了其代理的新版本，允許用戶只需描述他們希望應用程式實現的功能，就能在Android和iOS上構建移動應用程式。它又可以幫助用戶以最少的努力將軟件發布到應用商店。Replit表示，用戶可使用該工具構建移動遊戲、個人生產力產品和移動商店等應用程序。

不過，Replit亦面臨著其他初創公司，甚至大型科技公司的激烈競爭，OpenAI、Anthropic和微軟均提供AI工具來簡化軟件開發流程；另一家AI編程初創公司Cursor最近的估值達到293億美元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
4小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
5小時前
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
6小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
21小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
5小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
3小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
23小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
20小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-16 11:06 HKT