渣打據報探討出售印度零售信用卡業務 集團：當地聚焦多產品關係

商業創科
更新時間：18:20 2026-01-16 HKT
發佈時間：18:20 2026-01-16 HKT

彭博引述消息報道，渣打集團（2888）正在檢討其印度零售信用卡業務，此為渣打在全球增長最快主要經濟體重塑業務更廣泛策略的一部分。

報道指，渣打最近數周已跟部分持份者進行初步商討，最快可能於今年內作出決定。目前商討仍處初步階段，未來可能出現變化。

或更廣泛退出印度零售業務

消息續指，出售信用卡業務是其中一個選項，可試探進一步更廣泛退出印度零售業務的可能性，但有關商討可能會延遲，甚至告吹。此前渣打高層曾明言，集團準備放棄某些不願意深化與渣打關係的印度信用卡客戶。

渣打：信用卡業務不可或缺

渣打回應表示，其印度財富及零售銀行業務策略是聚焦於多產品關係，並強力疊加國際銀行服務，而信用卡仍是其中不可或缺的一部分。

事實上，渣打於2024年已透過出售印度的個人貸款組合，來縮減當地部分零售業務敞口。

外資銀行持續縮減印度消費業務

過去10年，外資銀行持續縮減在印度的消費業務。花旗於2023年將其印度零售業務，包括信用卡、按揭貸款及存款業務，出售予Axis Bank，作為集團收縮亞洲區業務行動之一。巴克萊集團更早在10多年前已退出印度的零售貸款業務。目前德意志銀行亦正與多家貸款機構洽售其印度零售及財富管理業務。

