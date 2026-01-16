啟德體育園委任金民豪為候任行政總裁 曾帶領香港迪士尼樂園扭虧

啟德體育園有限公司宣佈，由即日起委任金民豪為候任行政總裁，將於2026年4月1 日接替現任行政總裁莊澤基。

4月上任 莊澤基轉任高級顧問

啟德體育園指，莊澤基過去近十年帶領啟德體育園落成，成功將其打造成世界級的體育、娛樂、文化與休閒體驗的勝地。他將於4月1日從現職轉任為高級顧問。為確保交接順利，過渡期間兩人將緊密合作，直至正式履新。此項任命經公司及其董事會嚴謹遴選程序通過，充分展現公司長遠的策略規劃。

金民豪曾任旅發局駐京首席代表

金民豪在娛樂、旅遊及消費行業擁有逾30年經驗，在2008年至2016年出任香港迪士尼樂園行政總裁，任內帶領香港迪士尼實現開園後首次盈利。據知他與政府關係良好，旅遊業界人脈廣。金民豪曾出任旅發局駐京首席代表，其他公職包括旅遊策略諮詢委員會委員、發改委下中國遊藝機遊樂園協會對外交流委員會副主任，曾獲英國知名旅遊景點專業人士新聞出版社Blooloop評為全球主題娛樂行業10大最具影響力人物，是唯一入選的中國人。

金民豪在2008年至2016年出任香港迪士尼樂園行政總裁。

啟德體育園有限公司董事會表示，金民豪兼具國際視野與本地觸覺，這一獨特優勢將有助帶領啟德體育園邁進新里程。

董事會又感謝莊澤基過去近十年的領導和貢獻，特別是他為啟德體育園贏得21項國際殊榮，推動啟德體育園繼續成為香港珍貴的標誌。作為啟德體育園有限公司的首任行政總裁，莊澤基自項目啟動以來，為園區的設計、興建及營運提供策略性指導。他成功建立了一支跨專業團隊，統籌各個範疇的發展，將啟德體育園建構成集體育、文化、娛樂、零售及社區生活於一體的香港標誌性地標。

莊澤基將於4月1日轉任為高級顧問。