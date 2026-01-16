美團發佈最新模型 個別功能超越Claude 為首個開源模型可用「重思考」模式
更新時間：14:57 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:57 2026-01-16 HKT
美團LongCat團隊官方微信宣佈，正式對外發布並開源旗下LongCat-Flash-Thinking-2601模型。該模型為LongCat-Flash-Thinking模型的升級版，在Agentic Search（智能體搜索）、Agentic Tool Use（智能體工具調用）、TIR（工具交互推理）等核心評測基準上，均達到開源模型SOTA（當前最高）水平。
該模型在工具調用上表現出卓越的泛化能力，在依賴工具調用的隨機複雜任務中性能超越Claude，可大幅度降低真實場景下新工具的適配訓練成本。同時，該模型為首個完整開源並支持在線免費體驗「重思考模式」的模型，同時啟動8個大腦飛速運轉，目前在龍貓官網可免費體驗。
