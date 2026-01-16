Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美團發佈最新模型 個別功能超越Claude 為首個開源模型可用「重思考」模式

商業創科
更新時間：14:57 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:57 2026-01-16 HKT

美團LongCat團隊官方微信宣佈，正式對外發布並開源旗下LongCat-Flash-Thinking-2601模型。該模型為LongCat-Flash-Thinking模型的升級版，在Agentic Search（智能體搜索）、Agentic Tool Use（智能體工具調用）、TIR（工具交互推理）等核心評測基準上，均達到開源模型SOTA（當前最高）水平。

該模型在工具調用上表現出卓越的泛化能力，在依賴工具調用的隨機複雜任務中性能超越Claude，可大幅度降低真實場景下新工具的適配訓練成本。同時，該模型為首個完整開源並支持在線免費體驗「重思考模式」的模型，同時啟動8個大腦飛速運轉，目前在龍貓官網可免費體驗。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
5小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
4小時前
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
6小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
18小時前
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
影視圈
6小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
23小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
8小時前