Google推TranslateGemma開源模型 支援55種語言翻譯 最小參數手機亦可用

商業創科
更新時間：14:28 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:28 2026-01-16 HKT

Google DeepMind今日發布全新開源翻譯模型TranslateGemma，基於Gemma 3架構，提供4B、12B及27B三種參數規模，支援55種語言互譯。新模型透過蒸餾Gemini大模型的知識，令12B版本表現完勝參數大一倍的Gemma 3 27B模型。

技術上，TranslateGemma採用兩階段微調，結合監督式學習（SFT）及強化學習（RL），提升譯文自然度。除了55種核心語言，模型更潛在覆蓋近500種語言，並保留Gemma 3的多模態能力，提升圖像翻譯表現。

三種規格針對不同場景：4B專攻手機及邊緣設備，12B適合電腦本地開發，27B則追求極致準確度，單張H100 GPU即可驅動。
 

