Google推TranslateGemma開源模型 支援55種語言翻譯 最小參數手機亦可用
更新時間：14:28 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:28 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:28 2026-01-16 HKT
Google DeepMind今日發布全新開源翻譯模型TranslateGemma，基於Gemma 3架構，提供4B、12B及27B三種參數規模，支援55種語言互譯。新模型透過蒸餾Gemini大模型的知識，令12B版本表現完勝參數大一倍的Gemma 3 27B模型。
技術上，TranslateGemma採用兩階段微調，結合監督式學習（SFT）及強化學習（RL），提升譯文自然度。除了55種核心語言，模型更潛在覆蓋近500種語言，並保留Gemma 3的多模態能力，提升圖像翻譯表現。
三種規格針對不同場景：4B專攻手機及邊緣設備，12B適合電腦本地開發，27B則追求極致準確度，單張H100 GPU即可驅動。
最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
2026-01-15 12:38 HKT