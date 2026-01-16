恒地The Henderson出租率達九成 慶祝成立50周年 旗下商場推消費優惠

恒基地產（ 12）今日（16日）成立50周年，宣佈將展開一連串慶祝活動，並透露旗下位於中環的超甲級商業項目The Henderson，出租率再創新高，攀升至九成。同時，中環新海濱旗艦項目Central Yards亦穩步推進，第一期將於第二季平頂，目標於2027年開幕。

恒基指出，超甲級商業項目The Henderson持續吸引國際頂尖企業、著名品牌和專業服務機構進駐，最新出租率已達九成，承租名單包括全球另類投資公司 Point72、 私募資產二級市場投資公司Coller Capital 、私募基金公司General Atlantic等。

Central Yards首期明年開幕

另外，位於中環新海濱、總樓面面積逾160萬平方呎的Central Yards第一期將於2027年開幕 ，並預計於今年第二季平頂，第二期亦計劃於2032年落成。Central Yards第一期超過七成的辦公室大樓及附屬樓面面積已獲承租，並創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。

為慶祝成立50周年，恒基地產年內將呈獻一系列活動及特別禮遇，包括與員工慶祝、舉行「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」，以及在旗下多個主要商場推出特別禮遇與消費優惠。參與商場包括將軍澳MCP新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown新港城中心、屯門時代廣場、沙田中心，沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯及The Henderson內多間餐廳。