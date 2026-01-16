Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福曼谷開店 楊洋成全球代言人

商業創科
更新時間：12:22 2026-01-16 HKT
發佈時間：12:22 2026-01-16 HKT

周大福（1929）宣布，於泰國曼谷地標商場暹羅百麗宮（Siam Paragon）開設全新門店，並任命中國演員楊洋為全球品牌代言人。

曼谷新店以品牌標誌性的「周大福紅」為主色調，並推出具有泰國特色的獨家產品，致敬當地傳統文化。周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，隨著集團積極推進品牌轉型，在國際市場打造卓越零售體驗是周大福珠寶國際擴展策略的關鍵舉措。

該公司表示，正採用雙軌擴張策略，一方面振興現有主要市場，另一方面開拓高潛力新市場。繼2025年11月於新加坡星耀樟宜機場開設東南亞首間新設計門店後，曼谷新店緊接落成。集團預計於2026年6月底前首度進軍澳洲市場，並在加拿大增設新店，未來兩年內計劃拓展至中東市場。

截至去年12月31日，周大福市值約1,220億港元，全球門店網絡逾5,000間。截至2026財年上半年（2025年4月至9月），國際市場（含中國免稅業務）零售額按年增長近17%，國際零售點約60個。

