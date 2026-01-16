Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福特傳與比亞迪洽談購混能電池 議員轟貶低美國標誌性企業地位

據彭博引述消息報道，美國車廠福特汽車（Ford）正與中國電動車巨頭比亞迪（BYD）進行洽商，探討為福特海外工廠供應混能車電池的可能性。消息刺激比亞迪今日（16日）升1.41%，目前報100.5元。惟此舉隨即引來美國政界強烈反彈，有眾議員直斥福特若再與中國電池廠合作，將有損其「美國標誌性企業」的地位。

報道指出，比亞迪是福特正在接觸的數家電池供應商之一，雙方的談判旨在為福特海外工廠擴大生產的混能車提供電池。這些海外生產的混能車將出口至全球各地，包括美國市場；不過，福特在美國本土銷售的大部分混能車，仍將由北美工廠供應。目前雙方尚未有即將達成協議的跡象。

福特自2020年起已在中國與長安汽車的合資工廠使用比亞迪電池，雙方並非首次合作。福特發言人對傳聞不予置評，僅表示公司會與眾多企業就各種事務保持溝通。

議員炮轟：應與盟友合作非對手

福特此舉在美國政界引發爭議。眾議院中國問題特別委員會主席John Moolenaar發表聲明，強烈批評福特若繼寧德時代後，再與第二家中國電池公司合作，將會貶低福特作為美國標誌性企業的地位。他強調，「福特應該與我們的盟友合作，而不是對手。」

