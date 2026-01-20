揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」

內地短劇憑着「短平快」節奏及強烈對立劇情，橫掃影視市場，去年獨立完整製作並上線的微短劇數量料達4萬部，更有內媒指全年產值料近900億元（人民幣，下同），吸引大批畢業生和影視製作者湧入這片「藍海」；但看似繁榮背後，並非所有人都能乘風獲利，《星島頭條》接觸有關編劇、演員及剪接等從業員後發現，更多人只是在「為生計掙扎」與「因熱愛堅守」之間徘徊。

內地微短劇市場破300億 揭中老年人追上癮 花逾萬元充值 提防3大消費陷阱

盤點2025年內地人氣短劇

低質劇佔多 僅認真拍「前30集」

自2021年開始承製短劇的製片「魚子」介紹，目前內地短劇市場主要分為「流量劇」與「定製劇」兩種模式。其中流量劇多被歸類為「低質劇」，題材狗血離奇，如贅婿、美女環繞、修仙玄幻、神豪、戰神、屌絲逆襲等男頻題材，霸總愛上我、重生復仇、替嫁、雌競、虐戀等女頻短劇。一般為60至80集，但80集常被壓到5天拍完，每日工作16至18小時是常態，前30集明確規定基本光效、男女主演需具備紅果（抖音旗下免費短劇平台）1萬粉絲以上，30集之後則完全放棄對演技、調度或畫面要求，只需完成台詞和劇情推進，製作成本約26萬至33萬元。

短劇題材中，流量劇包括贅婿、美女環繞、修仙玄幻、神豪、戰神、屌絲逆襲等男頻題材，霸總愛上我、重生復仇、替嫁、雌競、虐戀等女頻短劇。

定製劇質量要求較高，預算達55萬至75萬元，要求每集都「好看」，男女主需具備1.5萬至2萬粉絲，製作周期也拉長至8至10天，若控制利潤空間得當，可達10%至15%。不過，承製方常面臨成本失控風險，例如演員生病、場地維修及拍攝路線受限等突發狀況，尤其是低質劇預算極易捉襟見肘；定製劇雖然利潤更高，但需承擔資方對接與項目落地的雙重壓力。目前低質劇佔多，但製作團隊要3至4部才可保證基礎收入。

直擊短劇拍攝現場 演員：每日工作至少17小時

編劇收入低 試稿具「白嫖」風險

編劇作為關鍵內容創作者，卻感嘆是「行業最不值錢的一環」。一位中央戲劇學院畢業生去年初涉足短劇，試寫10多個劇本後，到6月才接到第一個項目，目前亦僅完成一部尚未上映作品。一般而言，整部劇大概1.5萬字，創作周期半個月至一個月，如有「爆款劇」開價5萬至10萬元，但新人往往實際到手僅2萬元。對比之下，不少演員日薪已覆蓋編劇一個月收入。

她介紹道，短劇編劇的接單渠道多為微信群，平台或承製公司會在群內發布題材需求，並常註明「需有已上線爆款作品」。她感嘆短劇編劇發展「非常畸形及不合理」，一般長劇編劇先看作品集，再給錢撰文，但短劇一定要先提交11至13集「免費集」，通過後才簽訂合同，甚至經常面臨「白嫖」風險。她透露，自己接觸過10多個項目均因各種理由作罷，甚至有項目修改多版後被指「涉嫌抄襲」，但因無法對接製作方，難以辨別真偽，「有時把免費集寫完，也有1萬來字了，他說不行，那就相當於白費了。」但新人又需要有作品上線才可接到工作，陷入惡性循環。

另一方面，AI工具普及進一步降低了入行門檻，編導一體的模式也壓縮了專職編劇的生存空間，還有多數項目改編自網絡平台番茄小說或晉江，編劇僅負責「劇本化」，創作空間有限。她又指，行業內專業科班出身者佔比極低，不少「學院派」嗤之以鼻，認為短劇不算創作，但她稱自己願意對影視行業放開懷抱，惟目前只能將其當作兼職工作。

演員分層明顯 空檔期易陷入焦慮

有演員分享稱，為應對戲中裸露場景與長時間帶妝拍攝，還需在休息時間中抽空健身保持體態，以及敷面膜保證皮膚狀態。

至於外界認為最賺錢的短劇演員，大部分都是專業演員或網紅出身。一位2019年大學畢業、入行短劇兩年的演員稱自己最初也不願涉足短劇，但疫情後行業戲量銳減，面臨 「一年僅能進組1至2次」 的窘境，最終在2024年轉戰短劇，但他也會篩選劇本，如偏向「現代戰神」、「鬼片」等就不願對接。而所謂「現代戰神」，即在現代都市背景下，主角突然獲得一股龍氣，隨即開始擁有戰鬥能力，故事便圍繞擁有超能力的四大家族鬥爭展開。他認為在古裝劇仍可接受，但在現代戲裡呈現「很雷」，感嘆「還是要珍惜自己的羽毛」。

他指出，拍攝基地多集中在西安、鄭州、成都及重慶，場景密集，多為多組同期拍攝，環境嘈雜無法收同期聲，大多依賴後期配音，演員台詞與口音不再是必要要求，甚至有時當天定妝才拿到劇本。他每日工作至少17小時，最長一次達26小時，5日拍完總共僅休息10餘小時，且為應對戲中裸露場景與長時間帶妝拍攝，還需在休息時間中抽空健身保持體態，以及早一個小時起床敷面膜保證皮膚狀態，睡眠常被壓縮至三個半小時。

他回憶指，第一次接短劇時，6天賺了7,000元，但如今日薪6,500元，與公司分成後可得七成，並開始談「超時費」，即收工到下次化妝間至少6小時，若超時則每小時按日薪10%計算。目前短劇演員行業分層明顯，頂層演員檔期排到兩個月後，底層演員日薪1,000至2,000元、卻需超負荷工作20小時，自己作為中層演員，則每月1至2部戲，既無縫進組機會、又擔心身體透支與創作熱情消退，但空檔期逾10天便會陷入焦慮。

剪輯年產逾百部 員工幾乎睡公司

據介紹，短劇剪輯師月入1萬至4萬元，助理約8,000元，全年產量逾百部。

此外，行業中剪輯也是重要環節。上海佇夢文化自2024年初從傳統電影轉型短劇剪輯，團隊已擴張到15至16人，分工明確，剪輯助理負責整理素材，兩名粗剪師搭建故事骨架、加入基本音效與配樂，一名精剪師則替換表演不佳鏡頭、調整情緒節奏及統一畫面色調與音量平衡。

創始人馬一丁介紹，剪輯師月入1萬至4萬元，助理約8,000元。單個項目從無到有，10至12天可出不含混音、調色的第一稿，再根據平台與導演反饋修改後，整體周期30至40天即可上線，全年產量逾百部。他直言，「國內大承製公司甚至一個月就能出幾十部，員工幾乎睡在公司」，但他們其實不願這樣，畢竟創作還是需要休息和生活。

內地短劇市場看似熱鬧，實則競爭殘酷，全產業鏈從業者都在生存壓力與創作初心間艱難拉扯。而這股裹挾著爭議與機遇的短劇風潮並未止步於此，正試圖叩響海外市場的大門。

《中國短劇系列》上集