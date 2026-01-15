信託成富豪傳承主流 具年輕化趨勢 20至40歲第二代主動諮詢

衛達仕合夥人梁祖澤表示，香港向來是信託與遺產糾紛樞紐，10至15年前爭議多集中於遺囑有效性，如今隨着財富規劃理念升級，信託已成富豪傳承主流選擇，類似娃哈哈家族的信託規劃案例日漸增多。不過，信託相關訴訟同時顯著增加，核心爭議圍繞受託人職責履行展開，常見受益人質疑受託人未公平對待成員、未盡謹慎管理義務，進而要求罷免受託人的情況。

家族需求日趨多元

合夥人傅潔恩披露，近年客戶群體出現明顯年輕化趨勢，20至40歲的第二代家族成員成為規劃主力。他們普遍意識到，若父輩未做妥善規劃，自己繼承財富後可能面臨企業經營壓力、離婚財產分割等風險，因此主動尋求法律諮詢，推動家族設立信託。與此對應，家族需求也日趨多元，除傳統財富傳承外，跨境稅務規劃、抵禦債權人等資產保護需求日益突出。

近九成高淨值客戶未立遺囑

合夥人Katie Graves指出，近九成高淨值客戶未立遺囑卻計劃設立信託，忽視兩者互補性。事實上幾乎無人會將全部資產注入信託，個人名下物業、銀行存款等仍需透過遺囑指定繼承人與執行人，否則財產將依法定繼承分配，不僅可能違背遺願，且繼承程序耗時3個月至1年，加重家人負擔。此外，她提到，大中華地區仍有家族選用親友或家族辦公室員工擔任受託人，此舉雖基於信任，但個體受託人可能因年邁、立場變化或利益衝突未盡忠職，律師事務所等專業機構均不願承接此類角色。

衛達仕籲「信託+遺囑」並行

衛達仕建議，家族應採取「信託+遺囑」並行模式，優先選擇HSBC、UBS等專業受託機構，其具備成熟決策流程與風險管控能力；建立家族憲章明確決策權與利益分配規則，透過保護人、投資總監等角色讓家族成員適度參與；長輩需主動向後輩解釋規劃初衷與架構，減少預期落差。至於市場上主打「一站式傳承」的新型保險產品，可作為補充工具納入信託架構發揮流動性優勢，但因缺乏充足法律案例支撐，不宜過度依賴。

