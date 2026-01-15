Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信和旗下商場新春投放逾千萬 料人流及生意額升10% 旅客增兩成

更新時間：15:40 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:40 2026-01-15 HKT

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，為迎接農曆新年，新春期間集團將投放總額逾1,000萬元，積極配合政府推動香港旅遊業，致力推廣香港「亞洲盛事之都」及近期「粵車南下」政策，料人流可因此按年上升10%，旅客人數更有望按年上升逾20%。

料藝術盛世助力整體生意額增10%

蔡碧林指出，集團旗下商場與徐悲鴻藝術委員會、悲鴻靜文藝術研究中心攜手合作舉辦馬年國寶級藝術盛事，期望透過這次創新藝術盛事，進一步鞏固旗下商場作為消費熱點的地位，助力推動香港零售及旅遊經濟的同步發展，料旗下商場的整體生意額預期可達按年10%的增長。

五大商場共獻藝術盛事

蔡碧林補充，是次合作為了可提升群眾的參與度與社區價值，除了特別設計多個AI互動體驗，奧海城將以全港首個660吋室內超巨型屏幕首度亮相，上演駿馬奔騰的磅礡盛景。她續指，屯門市廣場邀得大中華區首位LEGO專業認證大師洪子健合作，打造全港首個LEGO顆粒重現徐悲鴻經典名作的藝術裝置，首次以近40萬粒LEGO顆粒重現徐悲鴻經典名作《六駿圖》及《奔馬圖》。

