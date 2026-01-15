Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏為185周年揭幕 今年擬增1000家店舖 擴大全球業務網絡

更新時間：14:14 2026-01-15 HKT
發佈時間：14:14 2026-01-15 HKT

屈臣氏集團今日（15日）宣布，正式為185周年揭幕，並將於全球31個市場舉辦一連串慶祝活動。集團指出，從一家西藥房起步，發展成全球零售業領袖，業務遍佈亞洲及歐洲31個市場，營運超過17,000家店舖；而今年將計劃新增約1,000家店舖，並投資合共38億港元（約4.9億美元）於開設新店、升級店舖、增強零售科技及供應鏈，進一步擴大全球業務網絡及強化O+O平台。

去年健康產品錄8%增長

集團又指，去年健康產品類別錄得8%增長，歐洲市場更達雙位數增幅；美容產品類別增長為6%，亞洲市場同樣錄得雙位數增幅。同時，集團持續投資強化O+O（線下及線上）平台，O+O銷售錄得雙位數增長，反映顧客傾向跨渠道購物。至於全球會員人數更於年內新增1,000 萬，由1.7億增長至超過1.8億。

「重點不是預測未來，而是準備迎接未來」

屈臣氏集團行政總裁倪文玲提到，市場瞬息萬變，科技重塑行業，顧客期望不斷提升，因此當討論下一世紀策略時，「重點不是預測未來，而是作好準備，迎接未來」，因此集團亦一如既往，堅守多年來核心價值——履行對顧客、同事及合作夥伴的承諾，並堅持負責任的經營理念。
 

