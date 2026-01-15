順豐與極兔相互持股 涉資83億 順豐將成極兔第二大股東

極兔速遞（1519）與順豐控股（6936）宣佈，達成戰略性相互持股協議，總投資額達83億元；完成後，順豐將成為極兔第二大股東。消息傳出後，兩家公司股價今早均見造好。其中順豐控股曾升逾半成至37.28元，中午則報36.24元，升約2.5%；極兔速遞同樣衝高後回落，曾升逾3%，中午報11.74元，無起跌。

根據協議，極兔速遞將向順豐控股增發8.22億股B類股份，發行價為每股10.10元；而順豐控股則將向極兔速遞增發約2.26億股H股股份，發行價為每股36.74港元。交易完成後，順豐控股將持有極兔速遞10%的股份，極兔速遞則將持有順豐控股4.29%的股份。

把握全球電商物流發展機遇

雙方指出，此次合作旨在結合雙方優勢資源，構建一個覆蓋更廣、效率更高、更具韌性的全球一體化物流網絡，以把握中國企業出海及全球電商物流發展的龐大機遇。

極兔速遞創始人李傑與順豐控股創始人王衛共同表示，此次相互持股是雙方關係深化的重要里程碑，標誌着從業務協同走向更緊密的戰略共贏。雙方將攜手打造更高效的全球智慧物流網絡，為客戶創造更卓越的全球供應鏈價值。