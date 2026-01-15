Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國據報國安為由 促停用美國及以色列網絡安全軟件 博通及思科勢受累

商業創科
更新時間：11:46 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:46 2026-01-15 HKT

據路透引述消息報道，中國當局基於國家安全考慮，近日已通知內地公司停止使用大約十幾家美國和以色列公司生產的網絡安全軟件，料對博通（AVGO）及思科（CSCO）等企業產生重大影響，由於博通旗下VMwar在中國市場廣泛應用，思科旗下Cisco Secure等產品亦長期在中國營運，因此有關停用通知將這些公司失去大量中國客戶。

多間網絡安全軟件企業受影響

至於其他受影響的網絡安全軟件企業，還包括Palo Alto Networks（PANW）、Fortinet（FTNT）、CyberArk（CYBR）、CrowdStrike（CRWD）、Alphabet（GOOGL）旗下Mandiant，以及法國國防企業Thales旗下Imperva等。同時，以色列公司Check Point（CHKP）、Orca Security及Cato Networks所開發的軟件亦被禁用。

推動國產網絡安全軟件崛起

不過，事件為中國網絡安全行業帶來發展契機，促使企業加大研發投入，提升技術水平，推動國產網絡安全軟件的崛起，進一步保障國家關鍵資訊基礎設施與資料安全，符合國家相關法律法規的要求。

另一方面，部份被禁的美國和以色列公司曾多次指控中國的黑客行動，但中國對此予以否認。其中Check Point上月發報告稱，某歐洲政府機構遭疑似中國關聯攻擊；去年9月，Palo Alto報告亦稱中國黑客針對全球外交官。

