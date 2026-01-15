攜程涉壟斷被查曾暴瀉兩成 罰款恐達49億 踩中「二選一」紅線 民宿揭平台抽佣過半

攜程涉嫌壟斷｜中國市場監管總局周三公布，根據《反壟斷法》對攜程集團（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，作立案調查。攜程股價繼昨日急跌6.5%後，今早再曾瀉逾兩成，低見446元，即兩日曾瀉近27%；同業同程旅行（780）亦見急跌，今早曾瀉逾9%至22.2元。要留意的是，攜程去年已被監管機構約談多次，更有內媒引述分析指今次調查向平台經濟經營者釋放了明確信號——「互聯網行業常態化監管不意味力度放鬆」。另有大行估計，若攜程被認定違法，潛在罰款可高達49億元（人民幣，下同）。

相關文章：攜程遭市監局立案調查壟斷行為 回應指業務正常運行

攜程涉嫌壟斷｜料涉「二選一」及自動調價等

據內媒《經濟觀察報》獲悉，市場監督管理總局調查小組於本周一（12日）已到攜程上海總部展開調查。其中一位接近監管部門人士更指，市場監管部門近一年收到來自地方監管部門、企業等層面的投訴，反映攜程等在線旅遊平台（OTA）涉嫌要求商家「二選一」、自動調價等違規行為。

攜程涉嫌壟斷｜攜程：積極配合監管部門調查

攜程回應內媒時指出，將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。該公司指，目前各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。

攜程回應內媒時指出，將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。

攜程涉嫌壟斷｜曾遭地方市場監理機關約談多次

值得留意的是，攜程去年已被地方市場監理機關約談多次。其中去年9月曾受鄭州市市場監管進行行政約談，經當局調查核實違反規定，存在利用服務協議、交易規則和技術手段，對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制等問題。當局當時已下達《責令改正通知書》，指該次約談旨在督促企業全面整改、規範運營，切實維護公平競爭市場秩序，保障平台內經營者合法權益。

去年8月，貴州省市場監督管理局亦約談包括攜程在內的多家涉旅平台企業，指其存在「二選一」、利用技術手段干預商家定價等行為。此外，雲南省旅遊民宿產業協會去年11月亦指出，攜程等個別OTA（線上旅遊）平台利用其市場支配地位，對雲南民宿產業實施了包括但不限於「二選一」霸王條款、單方面隨意漲佣、設置不公平交易條件、屏蔽流量等不正當競爭行為。

去年8月，貴州省市場監督管理局亦約談包括攜程在內的多家涉旅平台企業，指其存在「二選一」、利用技術手段干預商家定價等行為。

攜程涉嫌壟斷｜用戶轟「大數據殺熟」

消息公布後，「攜程涉嫌壟斷」登上微博熱搜榜，引發大量用家共鳴，不少人表示曾遭遇平台「大數據殺熟」 ，有用戶稱「兩部手機訂同一間酒店，價格竟然不同，根本是看人下菜碟。」另有用戶指，機票頁面顯示的價格與付款時往往不符，仔細檢查才發現平台已悄悄預先勾選了各類增值服務 。有用家表示，早已轉用酒店官方APP預訂，以確保價格更低且透明 。

消息公布後，「攜程涉嫌壟斷」登上微博熱搜榜。

攜程涉嫌壟斷｜民宿業界揭平台抽成過半

除消費者外，有民宿經營者揭示了攜程強推「二選一」政策，實施限流及自動調價的手段，讓其景區內有超過100間民宿苦不堪言，「房價調整權完全不在自己手上，每張訂單的收入全由攜程說了算」。

他指，在旅遊旺季，即便房價標示為400多元，民宿實收僅180元，餘下的220元全被平台抽走 。他以一家僅有14間房的小型民宿為例，每年因平台限制而減少的收入至少達8萬元。

有民宿經營者揭示了攜程強推「二選一」政策，實施限流及自動調價的手段，讓其景區內有超過100間民宿苦不堪言。（資料圖片）

攜程涉嫌壟斷｜計及同程旅行 內地OTA市佔近70%

根據交銀國際數據顯示，截至2024年底，攜程在核心酒旅市場GMV（商品交易總額）市佔率已達56%；若將其策略性投資的同程旅行（780）市佔率約13%計算在內，攜程系合計佔據內地OTA市場近70%份額，遠超對手美團（約13%）、飛豬（約8%）及抖音（約3%）。

攜程涉嫌壟斷｜內媒：凸顯互聯網行業執法持續性

另一內媒《21世紀經濟日報》更引述北京大成律師事務所高級合夥人鄧志松指出，最新對攜程的調查是繼2021年阿里巴巴（9988）、美團（3690）「二選一」案件及2022年底知網濫用市場支配地位案件後，市監總局首次對大型平台企業正式啟動的反壟斷調查案件，向平台經濟領域的經營者釋放了明確信號「互聯網行業常態化監管不意味力度放鬆，也凸顯了該領域作為執法重點領域的持續性」。

他又提醒，對於旅遊、線上購物、外賣餐飲、社交、票務等與民生緊密相關的平台企業來說，應當充分理解本案所蘊含的警示意義，在反壟斷常態化監管與「反內捲式」競爭的背景下，平台企業需保持理性的態度，將公平競爭和建構企業作為核心合規要素融入日常營運之中。

攜程涉嫌壟斷｜攜程未來面臨甚麼後果？

花旗：或需罰款年度銷售收入10%

另一方面，花旗報告指出，據內地《反壟斷法》經營者若違反任何壟斷協議或濫用市場支配地位，將被責令停止相關行為並沒收違法所得，並處以上一年度銷售收入1%至10%的罰款。若攜程被認定違法，潛在罰款約4.9億至49億元（基於對其2025年國內及出境業務收入的估算）。該行又指，仍需觀察此次調查是否會影響攜程的國內利潤率或抽佣率，在調查結案前，可能會影響市場情緒。

酒店、民宿及消費者也可能索賠

財新引述清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭指出，在市監總局對攜程作出處罰後，攜程還可能面臨來自合法權益受損的酒店、民宿，甚至消費者的索賠。事實上，京東（9618）過往起訴阿里濫用市場支配地位，亦曾獲得一審判決賠償10億元。