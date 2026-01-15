Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeLab完成逾17億D輪戰略融資 獲保誠及滙豐等支持

商業創科
更新時間：11:12 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:12 2026-01-15 HKT

金融科技平台WeLab宣布，完成逾17億港元（即2.2億美元）的D輪戰略融資，創下2025年亞洲數字銀行最大規模融資紀錄，亦為WeLab成立以來的最大單輪融資。

本輪融資涵蓋債務及股權資金，獲得多家投資方及策略資本夥伴支持，包括保誠香港、富邦銀行（香港）、滙豐銀行、香港投資管理有限公司（於2025年4月的投資）、TOM集團（追加投資）及安聯集團（追加投資）。 

全力拓展東南亞業務

WeLab表示，本輪融資將用作全力拓展東南亞業務，同時透過提供更豐富多元的金融產品及加速客戶增長，進一步鞏固香港市場的領導地位。此外，該行亦將投放更多資源開發以先進科技為核心的創新業務領域，持續優化產品及平台，並尋求戰略性的併購機會。

該行又指，是次集資亦將支持早前公布的AI願景，以及與Google建立以「AI-first」人工智能為核心的戰略夥伴關係，以革新亞洲數字銀行服務。展望未來，AI的應用將成為推動WeLab擴展規模、產品多樣化及持續創新的關鍵引擎。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，該行業務涵蓋3個市場，並在香港及印尼營運兩家數字銀行，充分具備營運規模及實戰經驗等優勢，憑藉迅速增長的客戶群及市場領導地位，印證集團擁有把握機遇、加速擴展及持續創新的實力。

