滙控傳探討出售新加坡保險業務 估值或達78億

彭博引述消息人士報道，滙控（005）正就其新加坡保險業務探討不同的選項，包括出售，是繼集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）帶領重組全球其他業務後又一行動。

數名投資者表達初步興趣

報道引述消息人士指，滙控正與一家財務顧問合作，就滙豐人壽保險（新加坡）進行評估，有關業務估值可能超過10億美元（約78億港元），現時已有數家保險公司和投資公司表達了初步興趣。消息人士續指，目前評估仍處初步階段，滙控未作最終決定。

發言人：不評論揣測 新加坡市場至關重要

滙控發言人拒絕就市場揣測作出評論，僅稱新加坡作為國際財富及批發樞紐，滙控致力發展這個市場；同時新加坡對該集團的策略至關重要，且為集團投資與增長的核心重點之一。

滙控新加坡保險業務包括人壽、危病、儲蓄、個人意外及健康。滙控過去透過自然增長及收購來擴展其新加坡保險業務，包括在2022年以5.29億美元完成收購新加坡安盛保險。

滙控評估20億歐元企業貸款組合交易需求

另外，彭博引述消息指，滙控正在評估投資者對一項重大風險轉移交易的需求，該交易與一筆約20億歐元（約181.6億港元）的投資級企業貸款組合相關。此項風險轉移的規模約為參考組合的10%。而該潛在交易的最終條款仍有待與投資者進一步磋商。滙控發言人對此拒絕置評。