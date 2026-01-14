Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙控傳探討出售新加坡保險業務 估值或達78億

商業創科
更新時間：22:21 2026-01-14 HKT
發佈時間：22:21 2026-01-14 HKT

彭博引述消息人士報道，滙控（005）正就其新加坡保險業務探討不同的選項，包括出售，是繼集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）帶領重組全球其他業務後又一行動。

數名投資者表達初步興趣

報道引述消息人士指，滙控正與一家財務顧問合作，就滙豐人壽保險（新加坡）進行評估，有關業務估值可能超過10億美元（約78億港元），現時已有數家保險公司和投資公司表達了初步興趣。消息人士續指，目前評估仍處初步階段，滙控未作最終決定。

發言人：不評論揣測 新加坡市場至關重要

滙控發言人拒絕就市場揣測作出評論，僅稱新加坡作為國際財富及批發樞紐，滙控致力發展這個市場；同時新加坡對該集團的策略至關重要，且為集團投資與增長的核心重點之一。

滙控新加坡保險業務包括人壽、危病、儲蓄、個人意外及健康。滙控過去透過自然增長及收購來擴展其新加坡保險業務，包括在2022年以5.29億美元完成收購新加坡安盛保險。

滙控評估20億歐元企業貸款組合交易需求

另外，彭博引述消息指，滙控正在評估投資者對一項重大風險轉移交易的需求，該交易與一筆約20億歐元（約181.6億港元）的投資級企業貸款組合相關。此項風險轉移的規模約為參考組合的10%。而該潛在交易的最終條款仍有待與投資者進一步磋商。滙控發言人對此拒絕置評。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
5小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
5小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
6小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
11小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
01:23
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
8小時前
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
生活百科
2026-01-13 15:54 HKT
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
影視圈
8小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
4小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT