傳承教育夥恒生大學辦課程 融入鄭裕彤管理哲學 收益淨額捐予周大福旗下慈善基金

傳承教育集團（8195）公布，與恒生大學知識交流學院及親子頭條訂立諒解備忘錄，就名為《企業家精神CEO證書課程》的行政人員持續進修課程，作潛在合作。諒解備忘錄持續至2027年3月底。

辦「企業家精神CEO證書課程」

根據諒解備忘錄，訂約方有意就有關該課程的所有方面進行合作，包括課程管理、學生招收及校友活動，以及受益機構的協調，當中恒大知識交流學院及傳承教育的主要人員，須共同簽署該課程未來發出的結業證書。

諒解備忘錄指出，訂約方同意該課程的課程費用，所得款項淨額將全數捐贈予支持「大粒MAC教室」及「語文的生命」，這些慈善項目均由周大福企業旗下淨緣慈善基金發起，且與親子頭條合辦。親子頭條將負責協調相關受益機構。

KenSir呂宇健加入教學團隊

傳承教育指，該課程為行政人員持續進修課程，以周大福前掌舵人鄭裕彤的管理哲學為中心，主要包括德行倫理學、組織文化及企業社會責任。傳承教育指，該公司有權把與投資和國際動態相關的內容，放在該課程的單元下教授，而其大股東「KenSir」呂宇健預期將作為該課程的核心成員，加入教學團隊。