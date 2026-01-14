阿里千問AI料1.15發布重磅產品迭代 阿里雲今年目標取全中國80%增長份額

阿里巴巴（9988）旗下AI助手千問預告，將於周四（15日）舉辦「有問必達」產品發布會，內媒報道，千問將有「重磅產品迭代」。阿里巴巴股價收報169元，升5.7%，該股已連續四日大漲，累升18.5%。

阿里千問在官方平台指出，千問應用程式（App）將在杭州總部發布多項全新功能，將「開啟辦事時代」。

千問App月活用戶突破1億

內媒《科創板日報》引述消息報道，千問App消費者（C端）月活躍用戶數已突破1億名，在學生和白領人群中急速增長。

擬將千問建成超級App

報道指，阿里已成立千問C端事業群，早前曾在內部提及，其首要目標是將千問建立成為一款超級App，成為AI時代用戶的第一入口，未來亦將成為AI助手，覆蓋眼鏡、電腦、汽車等場景，旨在「讓每一個普通人都能隨時隨地使用AI，並持續從中受益」。

阿里雲：增量10%已大於上一年全量

另一方面，阿里旗下阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光指出，阿里雲目標是取得2026年中國AI雲市場增量的80%。他又稱，「下一年增量的10%都會大於上一年的全量」，故認為過去取得的成績已並不重要，變化才剛剛開始。