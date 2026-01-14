Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里千問AI料1.15發布重磅產品迭代 阿里雲今年目標取全中國80%增長份額

商業創科
更新時間：16:12 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:12 2026-01-14 HKT

阿里巴巴（9988）旗下AI助手千問預告，將於周四（15日）舉辦「有問必達」產品發布會，內媒報道，千問將有「重磅產品迭代」。阿里巴巴股價收報169元，升5.7%，該股已連續四日大漲，累升18.5%。

阿里千問在官方平台指出，千問應用程式（App）將在杭州總部發布多項全新功能，將「開啟辦事時代」。

千問App月活用戶突破1億

內媒《科創板日報》引述消息報道，千問App消費者（C端）月活躍用戶數已突破1億名，在學生和白領人群中急速增長。

擬將千問建成超級App

報道指，阿里已成立千問C端事業群，早前曾在內部提及，其首要目標是將千問建立成為一款超級App，成為AI時代用戶的第一入口，未來亦將成為AI助手，覆蓋眼鏡、電腦、汽車等場景，旨在「讓每一個普通人都能隨時隨地使用AI，並持續從中受益」。

阿里雲：增量10%已大於上一年全量

另一方面，阿里旗下阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光指出，阿里雲目標是取得2026年中國AI雲市場增量的80%。他又稱，「下一年增量的10%都會大於上一年的全量」，故認為過去取得的成績已並不重要，變化才剛剛開始。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
9小時前
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
2小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
8小時前
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
2026-01-13 16:39 HKT
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
19小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
4小時前
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
影視圈
8小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
6小時前