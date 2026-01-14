港大經管學院籲港主動「走出去」 佈局國際市場 對接內地產業

在港大經管學院編制的《2026年香港經濟政策綠皮書》發佈現場，港大經管學院院長蔡洪濱表示，香港「超級聯絡人」的傳統定位已難適應當今世界格局，必須從被動「等待」轉為主動「走出去」。一方面需深入洞察國家經濟發展與戰略需求，對接內地產業，成為內地企業出海的可靠夥伴；另一方面應積極佈局國際重要市場，搭建深度聯繫網絡。他同時呼籲社會全力支持香港高等教育發展，認為優質國際化教育是吸引全球頂尖人才、驅動創科與長期發展的核心動力。

「美國+1」戰略為港帶來新機遇

港大協理副校長鄧希灃點出香港傳統優勢流失的困境，包括貿易融資額從2013年的5,000億港元持續下滑至現今3,800億港元、數字化建設落後、海關報關仍依賴紙質流程，以及跨境數據互通不足，導致貿易融資生態圈協同效應薄弱。不過他也指出，全球地緣政治變局下，「美國+1」戰略為香港帶來新機遇，企業正開拓中東、東盟等新市場，香港作為轉口港可發揮獨特優勢。

他預計，今年香港經濟增速雖有壓力但仍保持穩健上揚，金融業將持續成為核心增長動力；財政方面，股市與地產市場穩定，有望改善財赤。他建議香港從「超級聯絡人」升級為「超級增值平台」，補齊企業出海所需的法律、人才培訓等非金融服務短板。

IP產業實力不容小覷

港大經管學院市場學首席講師範亭亭表示，香港IP產業實力不容小覷，相關產業貢獻超過30%本地生產總值，近三成就業崗位與IP市場相關。香港憑藉國際化金融生態圈、完善的基礎設施，以及普通法體系帶來的知識產權保護能力，具備成為國際IP樞紐的獨特優勢。加之背靠大灣區，廣東與香港的授權專利數量持續增長，眾多內地科技創新成果亟需出海，香港若能搭建完備的IP產業生態，將成為這些企業走向國際的首選平台。

「漂綠」問題打擊綠色金融

港大經管學院金融學教授湯勇軍指出，全球綠色金融面臨增長停滯，核心癥結在於「漂綠」問題，即資金流向不透明，打擊投資者信心。而區塊鏈技術的實時追蹤與不可篡改特性，可精準監控資金用途，有效解決此一痛點。他強調，香港在該領域已實現世界領先，2023年發行全球首隻政府代幣化綠債，規模從8億港元逐步擴容至2025年的100億港元，並與國際綠色標準對接，大幅提升投資信心。他建議香港進一步提升技術互通性與標準化，鞏固國際綠色金融中心地位。

醫療面臨供需結構性錯配困境

港大經管學院創新及資訊管理學副教授歐陽銀直言，香港醫療面臨供需結構性錯配的嚴重困境，即人口老齡化帶來龐大需求，醫護人員短缺且職業倦怠加劇。數據顯示，超過五成的急診患者屬於非緊急病例，此前急診等候時間系統資訊不準確，反而導致患者平均等候時間增加。其團隊研究已推動醫管局優化系統，按急癥等級提供精準資訊以助分流。對於政府近期推行的急診費用改革，她強調改革需配套完善監測機制，跟蹤需求變化與患者是否受影響，同時擴充非急診替代渠道，並借力AI技術從根本上提升系統效率。

香港大學經管學院連續5年編制發布《2026年香港經濟政策綠皮書》，該報告歷時半年研究，聚焦香港經濟核心議題與現實挑戰，匯聚多位學者的學術見解，從客觀中立的學術視角提供具參考價值與可操作性的政策建議，為香港破解發展難題、釋放增長潛力提供指引。