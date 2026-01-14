龍旗科技今招股 入場費3131元 小米為最大客戶 引入高通等基石投資者

已於A股上市的內地智能產品和服務提供商龍旗科技 （9611），由今日（14日）起至下周一（19日）招股，擬發行5,225.91萬股H股，一成香港公開發售，招股價最高31元，集資最多約16.2億元，每手100股，入場費3,131.26元，將於1月22日正式掛牌，花旗、海通國際及國泰君安國際為聯席保薦人。

招股價較A股最少折讓46%

龍旗科技A股（603341）周二收報51.64元人民幣（約57.72港元），即H股較A股最少折讓46%。

值得留意的是，該股引入高通旗下Qualcomm、江西國控、豪威集團（501）旗下OmniVision HK、香港裕同、青島觀瀾及國泰君安證券投資（香港）有限公司（與觀瀾場外掉期有關）、Endless Growth為基石投資者，投資金額合共約4.4億元，佔申購比例約27%。

全球最大智能手機ODM廠商

招股書顯示，龍旗科技為全球知名智能產品品牌商和領先的科技企業提供解決方案，包括產品研究、設計、製造及支持。根據弗若斯特沙利文資料，以2024年消費電子ODM出貨量計，集團是全球第二大消費電子ODM廠商，佔22.4%的市場份額；同期以智能手機ODM出貨量計，亦是全球最大的智能手機ODM廠商，佔32.6%的市場份額。

招股書又指，集團已形成覆蓋廣泛的核心客群，包括小米（1810）、三星電子、聯想（992）、榮耀、OPPO、vivo等領先品牌。其中，小米是最大客戶，並持有公司4.9%股權權益；截至去年9月底止9個月，向小米銷售產生收入為89.53億元，佔總收入28.6%。

財務表現方面，截至去年9月底止9個月收入為313.32億元，按年跌約一成，盈利錄5.07億元，按年升近18%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約40%將用於擴大境內外的整體產能；約20%用於支持們持續的研發工作，特別是加強關鍵領域的自主研發和創新能力；約10%用於加強境內外的市場營銷及客戶拓展工作；約20%支持在全球的戰略性投資或併購；以及約10%用作營運資金及其他一般企業用途。