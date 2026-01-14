Anthropic推「AI同事」Cowork 嚇散兩大傳統軟件股 正式步自主執行階段

AI初創企業Anthropic為旗下聊天機械人Claude加入新功能「Cowork」，引發市場震盪，兩大軟件Adobe（ADBE）及Salesforce（CRM）周三分別下跌5.4%及7.1%，反映投資者擔心傳統專業軟件市場將受AI直接挑戰。據介紹，Anthropic這款被譽為「AI同事」的智能助手，能直接操作電腦桌面系統處理文件管理、數據整理等任務，標誌着AI應用正式進入自主執行階段。

准授權直接控制電腦操作

據外媒報道，有別於傳統僅能提供建議的AI聊天機器人，Cowork允許用戶授權其直接控制電腦操作，用戶只需將Claude指向一個資料夾，便能自動整理桌面文件、開啟瀏覽器搜尋資料、統計數據，並將散亂資訊轉化為結構化報告，而無需用戶進行任何步驟提示。

其中最具代表性的應用場景，在於它能透過光學字元識別技術（OCR）處理收據截圖，自動提取關鍵資訊，生成會計表格；亦能從網頁與郵件中自動提取客戶資料，更新資料庫。

直接衝擊Adobe及Salesforce

Cowork的出現直接衝擊兩大軟件領域，其中Adobe的創意及文件生產力工具（如Photoshop、Acrobat等）長期主導市場，但Cowork能直接操作本地檔案並生成結構化輸出，可能取代部分文件處理功能。至於Salesforce是全球市佔率最高的客戶關係管理平台（CRM），其最耗時的數據輸入與更新工作，正是AI自動化最具優勢的領域，Cowork能自動抓取並整理客戶資訊，或將減弱Salesforce的部分基礎功能需求。

Windows版本仍在開發 存誤刪文件風險

不過，目前Cowork僅推出Mac預覽版，Windows版本仍在開發中。實際測試中偶爾會出現處理中斷或理解偏差的情況，甚至存在誤刪文件的風險。此外，高級功能每月100至200美元（780至1,560港元）的訂閱費用，也為其普及設下了一定門檻。

報道又提到，Cowork的開發僅用了一週半，且大部分編程工作由該公司原有的Claude Code工具完成，這種「以AI建AI」的發展模式，顯示出AI能力的疊代速度正在不斷提升。