郭明錤稱蘋果發展AI具兩大挑戰 逼使與Google合作

商業創科
更新時間：10:02 2026-01-14 HKT
發佈時間：10:02 2026-01-14 HKT

Google與蘋果早前發聯合聲明表示，雙方已達成為期多年的合作協議，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤發文分析指，蘋果發展自有AI有兩個短期挑戰，逼使其與Google合作，分別是今年WWDC的AI展示不允許再失敗，以及用戶對AI服務的品質標準隨着雲端AI發展提升，就算做到過去對Apple Intelligence與Siri的承諾，「現在看來也不夠」，故需要更強的裝置AI模型。

AI成核心是遲早的事

郭明錤指出，雖然不預期裝置AI在短期內能推升硬件出貨量，但此合作可緩解Apple短期來自各方的壓力。不過，AI成為硬件、作業系統與用戶體驗之核心是遲早的事，故蘋果在長期仍需面對提升對AI核心技術的掌控能力之挑戰。

他又指，Tesla的FSD就是AI成為裝置與用戶體驗核心的好例子，如果Tesla的FSD算法來自其他廠商，則Tesla的競爭優勢與PE評價肯定會比現在低。

此外，蘋果自研的AI伺服器晶片預計在今年下半年量產，自有數據中心預計在2027年開始建置並營運，可能代表蘋果的裝置AI需求預期在2027年開始會有較顯著成長。

相關文章：Google與蘋果合作 Gemini模型助打造Apple Intelligence

