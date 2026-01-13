杜嘉祺留任滙控顧問 任期較原計劃長 與友邦潛在利益衝突受關注

彭博引述消息報道，滙豐控股（005）前主席杜嘉祺（Mark Tucker）卸任後，將繼續以顧問身份留任，任期比原先計劃更長。報道指，他的合約已獲延長，並將持續就特定事宜向集團行政總裁及董事會提供意見。

滙控上月已物色新主席

大約三個月前，滙控曾表示，一旦確定主席人選後，杜嘉祺將正式離任。滙控在去年9月26日的聲明中指出，在物色主席接班人的過程中，杜嘉祺仍將擔任策略顧問。而在去年12月初，已確認由利伯特（Brendan Nelson）出任新主席一職，惟杜嘉祺的顧問角色仍將延續。

相關新聞：杜嘉祺回歸友邦出任主席 利伯特將出任滙控臨時集團主席

友邦：杜嘉祺對外職務受適當管治

杜嘉祺現為友邦保險（1299）主席，並同時擔任滙控顧問，但兩家金融機構有部分業務直接競爭。對於他身兼兩個身分會否構成潛在利益衝突，友邦保險表示，杜嘉祺的對外職務「均受到適當管治，完全公開，且不影響他在友邦的職務或時間承諾。」

滙控確認杜嘉祺仍擔任顧問

滙控發言人則表示，杜嘉祺「仍然是滙控董事會及集團行政總裁的顧問，並遵循所有適當的管治及披露規定」。