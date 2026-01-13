David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb逝世，享年60歲。

David Webb去年5月在香港外國記者會（FCC）舉辦「告別爐邊對談」，回顧其職業生涯成就。

「家人朋友將永遠懷念」

David Webb家人在其社交網站表示，他於今天（13日）在香港因轉移性前列腺癌安詳辭世，「David的家人、朋友和支持者將永遠懷念他」，並呼籲懇請各界在這個艱難的時間，給予他們私人空間。

Webb經常在網上發表評論，對上一次為去年12月15日，撰寫一篇諷刺政府的文章。

David Webb家人今日晚上8時45分，在其社交平台上公布死訊。

港交所深感悲痛 唐家成：精神必將在香港金融界長存不朽

David Webb曾於2003至2008年期間擔任港交所獨立非執行董事，港交所（388）晚上發聲明表示，對其離世深感悲痛，對方在任期間，致力於提升市場透明度、加強投資者保障，積極發揮獨立董事的作用，為港交所的企業管治及市場發展作出貢獻。

港交所主席唐家成表示，「David為人正直熱忱，支持香港市場的長期可持續發展及誠信。」他稱，港交所心感謝David Webb為交易所和香港市場發展作出的重要貢獻，也感謝對方對工作的熱誠與堅持，「在此艱難時刻，謹向其家人致以最誠摯的慰問。我相信，他的精神必將在香港金融界長存不朽，繼續啟迪後人。」

另外，David Webb亦曾擔任證監會收購委員會及上訴委員會的委員長達24年，至去年3月底退任。證監會晚上發聲明表示，對David Webb的辭世深感悲痛，指對方是香港金融界資深人士，擔任該會的轄下委員表現卓越。證監會亦向其家人致以衷心慰問。

去年關閉Webb-site 開放數據庫

David Webb為財經網站Webb-site創辦人，去年初宣布結束網站，當時其中一個願望是渡過8月的60歲生日，最後可如願慶祝。

Webb-site為著名財經網站，過去持續更新並整合公開資料，包括市場交易紀錄、公司董事變動等，亦是David Webb發表個人評論的地方。最終Webb-site在去年10月底網站伺服器到期後停止運作，旨在禁止修改Webb-site的內容，而他將數據庫的資料上傳至至Github供公眾使用，過去多年內容允許作商業化使用，僅要求對基礎數據庫進行署名。近期已有一些市場人士另創網站，承接Webb-site的資料繼續更新。

揭發謎網股成經典

David Webb多年來善用其專業監察市場，最令市場深刻是2017年發表「謎網五十」，在翌年亦再公布「謎網2.0」，列出有問題的港股，當時引起爭論。事後不少名單上的「謎網股」被勒令停牌，而證監會及港交所往後亦加大力度打擊問題上市公司，包括處理殼股行為、為長期停牌公司定除牌死線等。

David Webb「不能沾手的股份名單」影響極為深遠，多間公司更被勒令停牌。

去年辦告別對談 論香港前景

David Webb去年5月在香港外國記者會（FCC）舉辦「告別爐邊對談」，回顧其職業生涯，並點評香港經濟前景。當時他指出，對香港資本市場前景審慎樂觀，認為互聯互通機制為香港創造獨特價值，「當創新型企業在港上市成為常態，金融產品持續豐富時，機遇將再次顯現。」

他強調雖然香港短期面臨挑戰，但一直有三大不可替代優勢，包括完善的金融基建、人才儲備及市場開放度。有關聯繫匯率制度上，他認為「這個1983年建立的體系會持續存在，因為政府厭惡變革」，並指浮動匯率制對香港這個外向型經濟屬於災難，而港元本質就是「兌換美元的臨時憑證」。

