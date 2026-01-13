海底撈董事會執位 苟軼群等三人辭董事 主席張勇接任CEO 再委四女性入局
更新時間：19:30 2026-01-13 HKT
海底撈（6862）管理層變動，集團公布，因服務於公司戰略發展的董事會組成及角色調整，自2026年1月13日起，在2024年7月始接任公司執董及首席執行官職務的苟軼群已辭任。另外宋青亦已辭任公司執董及提名委員會成員，及高潔已辭任公司執行董事。
張勇重任公司首席執行官
海底撈表示，基於對管理層安排的整體調整及綜合考量，董事會主席兼執董張勇亦已重新獲委任為公司首席執行官，自2026年1月13日起生效。公司指，整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策均經過董事會及高級管理層充分討論後集體制定，董事會將繼續審視企業管治架構的成效，以評估是否有必要將主席與首席執行官的角色進行區分。
再委女性入局
另外，海底撈再委四位女性入局，為支持公司持續創新及長期發展，積極磨礪培養年輕一代的管理團隊，李娜娜、朱銀花、焦德鳳及朱軒宜已分別獲委任為公司執行董事，自2026年1月13日起生效。
