京東方精電CES發佈新智能座艙
更新時間：16:05 2026-01-13 HKT
發佈時間：16:05 2026-01-13 HKT
京東方精電（710）在剛結束的國際消費電子產品展覽會（CES）2026上發佈 HERO2.0智能座艙 ，該智能座艙融合AI技術，圍繞視聽體驗、交互方式、場景應用升級，實現「車家互聯」、「車商互聯」。京東方科技集團高級副總裁、京東方精電董事會主席兼首席執行官蘇寧表示，HERO2.0智能座艙將為用戶打造更智能、更安全、更以人為本的出行體驗。
