盈立證券金鐘辦公室正式啟用 全港實體據點將增至11個

獲周大福控股戰略入股的uSMART盈立證券宣佈，位於金鐘的辦公室正式啟用，成為投行部、ECM（資本市場部）及資產管理部的主要營運基地；而毗鄰大圍港鐵站的全新分行亦將於一月底投入服務。另外，配合2026年首季在屯門及啟德增設2間實體服務中心的計劃，盈立證券在港的實體據點將累積至11個。

盈立證券於早前亦成功獲香港證監會批出第2類受規管活動（期貨合約交易）牌照及第5類受規管活動（就期貨合約提供意見）牌照，現時共持有第1、2、4、5、6及9類牌照。

早前獲納斯達克承銷會員資格

盈立證券資本市場業務總監黄鍵文表示，集團早前更獲納斯達克承銷會員資格，為企業提供橫跨國際市場的資本方案，強化本公司在投行與機構業務領域的全方位佈局及競爭力。他亦指出，旗下多元化財富產管理產品組合涵蓋基金、債券及固定收益現金產品，整體資產管理規模較去年同期錄得顯著增長，並有信心在今年持續延續強勁增勢。

盈立證券香港市場部總監黃曉霖表示，大圍、屯門及啟德實體服務中心將於首季陸續投入運作，體現公司持續推行『金融服務社區化』的承諾。